Sophie Auster in concerto al Twiggy

E’ in programma per martedì 11 aprile l’appuntamento con Sophie Auster (ore 21:30, ingresso libero). La cantautrice Sophie Auster, figlia del celeberrimo scrittore Paul Auster, sarà per la prima volta al Twiggy di Varese l’11 aprile. L’ultimo disco della Auster – “Dogs and Men” – era uscito nel 2015 ed aveva ottenuto ottime recensioni e interesse dalla critica e dal pubblico. Nei prossimi mesi uscirà il nuovo album “Next Time”, che segna una crescita e un’evoluzione nel sound della cantautrice statunitense.

Il disco, registrato per grande parte nella quiete della campagna svedese, è stato prodotto da Tore Johansson (New Order, Franz Ferdinand, The Cardigans, Martha Wainwright). Tanta è l’attenzione data ai gruppi femminili degli anni ’60, a Peggy Lee e al soul degli anni ’70.

“Next Time” riporta ai giorni nostri le sonorità e le atmosfere dell’infanzia di Sophie. L’album, una sorta di riflessione sulla ciclicità della vita, è a tratti serio, a tratti più spiritoso, ma il filo conduttore è sempre l’idea che si può sempre migliorare se stessi, imparando dai propri errori. Grazie anche all’aiuto di Johansson e del suo socio Martin Gjerstad che hanno aiutato la stessa cantautrice nella selezione delle canzoni

da includere nel nuovo disco, “Next Time” fino ad ora può considerarsi il lavoro più profondo, forte e convincente della Auster.