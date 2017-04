SP69 continuano i lavori, chiusa fino al 10 aprile

Un cartello che ha confuso le idee degli automobilisti. Questa mattina, sabato 1 aprile, sulla SP69 è apparso un cartello giallo, di lavori in corso, con scritto “voragine a 200 metri” (sotto nella foto): una scritta che ha fatto allarmare diverse persone. «Non c’è nessuna voragine» spiegano invece dagli uffici comunali, «Gli operai hanno messo quel cartello per segnalare l’interruzione della strada che c’è, sì, ma per il taglio delle piante».

Il cartello dunque è stato messo dagli operai che, con probabilità, non hanno dato molto peso a quella scritta che nel giro di breve è “rimbalzata” per il paese e sui social. I tecnici del comune l’hanno quindi coperta, sostituendola con il cartello corretto.

La vera notizia infatti è un’altra: c’è stata una proroga di chiusura del tratto stradale fino al 10 aprile (e non più fino al 31 marzo) per permettere agli operai di concludere i lavori di taglio delle piante. Fino al 10 aprile quindi, la strada resterà chiusa dalle 8 alle 18 tutti i giorni, tranne la domenica. Verrà aperta dalle 13 e 15 alle 13 e 45. Oggi la strada aprirà alle 12.