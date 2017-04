Spaccio in stazione, due arresti

Nella serata di martedì 4 aprile gli Agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Milano hanno tratto in arresto due giovani cittadini tunisini per spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della stazione FNM di Saronno.

Gli arresti sono avvenuti in seguito alla predisposizione di un servizio di appostamento, da parte di agenti in borghese, poiché già da qualche tempo, proprio in quello scalo ferroviario, era stata notata l’attività sospetta di alcuni individui di nazionalità nordafricana.

Durante il servizio gli Agenti hanno infatti visto, nei pressi del Binario I tronco, due ragazzi magrebini che venivano avvicinati da un cittadino italiano e, dopo un breve colloquio, uno dei due stranieri si allontanava, facendo segno al giovane acquirente di aspettare insieme al suo connazionale, e si dirigeva verso la fine del binario. Arrivato sotto il segnale di protezione, il giovane tunisino ha sollevato le traversine di cemento e ha prelevato un involucro che ha poi consegnato al cittadino italiano per un corrispettivo di 20 euro.

I poliziotti hanno quindi proceduto all’arresto degli spacciatori e sequestrato circa 80 grammi di hashish e 30 euro in contanti.