Sport e affari: torna il matching di “Varese nel cuore”

Foto varie di pallacanestro

Torna giovedì 4 maggio, alla Villa Napoleonica del complesso di Ville Ponti, il “matching” organizzato dal consorzio “Varese nel Cuore”, l’entità proprietaria del 95% delle quote della Pallacanestro Varese.

L’incontro è intitolato “Business di squadra” e da questa edizione ha ricevuto la sponsorizzazione della BCC, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate. La manifestazione (dalle 9,30 alle 16) è dedicata ad aziende sia locali, sia nazionali – sono state circa 120 quelle coinvolte nelle due edizioni precedenti – che avranno la possibilità di incontrarsi, discutere, conoscersi meglio negli spazi messi a disposizione dal Consorzio.

Nel corso di questa occasione sono previsti anche una serie di approfondimenti sulla “Sport Industry”, il comparto economico che riguarda lo sport, tema che negli ultimi anni ha acquistato ulteriore importanza. Per questo motivo sono previsti ospiti d’eccezione che racconteranno la propria esperienza in ambito internazionale.

«L’evento ha ricevuto ottimi riscontri nelle sue precedenti edizioni – spiegano gli organizzatori – Risponde a un’esigenza dei nostri consorziati che hanno il desiderio di creare una rete di aziende attraverso lo sport e permette anche di concludere affari e firmare contratti, come ci hanno sottolineato i partecipanti». Il programma prevede una mattinata dedicata alla convention e agli interventi degli esperti, il pranzo e una sessione pomeridiana in cui i rappresentanti delle varie aziende potranno comunicare attraverso colloqui diretti.

Il matching è aperto a tutte le aziende interessate, non solo quelle che aderiscono a “Varese nel cuore” o sponsorizzano Pallacanestro Varese: le iscrizioni sono già possibili, inviando il modulo pubblicato QUI all’indirizzo email consorzio@varesenelcuore.it.