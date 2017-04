Sposta la moto (rubata) dal box e viene denunciato

Carabinieri in ospedale, perquisizioni in corso

I carabinieri della stazione di Fagnano Olona, a Cairate, nel corso del nomale servizio di perlustrazione, hanno denunciato a piede libero per ricettazione un 50enne di Cairate, operaio e pregiudicato.

L’uomo stava spostando la “sua” moto dal garage per poter uscire con l’auto e alla vista della pattuglia dell’arma che casualmente durante il normale servizio transitava in zona ha manifestato un atteggiamento sospetto. I militari quindi si sono fermati per controllare l’uomo (pensando inizialmente che potesse trattarsi di un ladro che stava asportando i veicoli dal box).

Appurato che il soggetto era il proprietario del garage, i carabinieri hanno accertato che il motociclo – un Husqvarna modello F250 – che custodiva nello stesso locale, aveva il telaio contraffatto (cioè ribattuto), ed appartenente originariamente ad un motociclo compendio di furto commesso in data 16 luglio 2016 presso la sede della medesima società “Husqvarna” Motorcycles Italia s.r.l.”, di Albano Sant’Alessandro (Bg).

Il motociclo è stato posto in sequestro ed affidato in custodia giudiziale a specifico recuparatore in attesa della definizione della questione da parte della magistratura (anche finalizzate ad accertare le effettive responsabilità del detentore della moto) e della eventuale procedura di riconsegna al legittimo proprietario.