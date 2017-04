Spray al peperoncino nella dotazione della polizia locale

Oltre ad aver restituito alla polizia locale saronnese il distanziatore -che la Giunta dell’ex sindaco Luciano Porro aveva stabilito fosse usato solo per servizi particolari- l’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli ha fornito agli agenti anche lo spray al peperoncino. Acquistati nel mese di febbraio i dispositivi sono stati distribuiti negli ultimi giorni agli agenti tanto che i saronnesi li hanno notati sui cinturoni dei vigili.

Ad annunciare l’arrivo della nuova dotazione, nel settembre scorso, era stato proprio il primo cittadino che aveva spiegato come lo spray fosse “uno strumento operativo richiesto dal comando e su cui abbiamo concordato la dotazione”. Il primo cittadino lo vede come una necessaria integrazione dei dispositivi della polizia locale: “Gli agenti devono essere presenti sul territorio con tutti gli strumenti necessari a svolgere al meglio la propria attività”.

E non manca una chiosa politica: “I saronnesi ci hanno richiesto una maggior presenza sul territorio della polizia locale per garantire la sicurezza ed è quello che abbiamo cercato di fare. Chiediamo agli agenti di essere più presenti ma vogliamo che siano attrezzati a lavorare al meglio da qui i diversi investimenti già realizzati come le batterie delle radio, il nuovo sistema di videosorveglianza, le due nuove auto e anche lo spray”.