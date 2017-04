Stasera a teatro per una “commedia seria”

sipario teatro palco

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di assistere questa sera, venerdì 7 aprile alle 20.45 presso l’Auditorium di Via Fermi a Gavirate lo spettacolo “Questa è una commedia seria” a cura della compagnia Greenwood di Gambolò (PV).

Il corpo del dottor Castaldi viene ritrovato privo di vita nel salotto della sua casa di campagna. A tentare di sbrogliare l’intricata matassa degli eventi arriva il detective Sifone al quale è subito chiaro che nulla è come sembra… Riuscirà a svelare il vero colpevole? Per un esperto del suo calibro nulla è impossibile…sempre che qualcosa non vada storto.

Ingresso: Intero € 8,00, ridotto € 6,00 (under 25, over 60 e disabili)

info: rs produzioni: 3298381357 – info@rsproduzioni.com