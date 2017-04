Strada: \"Sempre più incidenti e l\'Amministrazione non se ne interessa\"

“Non c’è da sentirsi sicuri per le vie cittadine: incidenti e feriti sono in aumento e malgrado questo l’Amministrazione continua con il proprio disimpegno su questo fronte”. Così Roberto Strada, esponente del Movimento 5 stelle ed ex consigliere comunale inizia così il proprio bilancio sulle statistiche degli incidenti avvenuti in città nel 2016.

Si parte dai dati: “I sinistri sono in aumento da 248 del 2015 a 254 del 2016, naturalmente anche i feriti in aumento: da 155 a 164, sono sempre due le prognosi riservate registrate, come nel 2015. Purtroppo sulle strade saronnesi occorre registrare per lo scorso anno anche un morto. Sono 12 i decessi sulle strade della nostra città negli ultimi 10 anni”.

E continua: “L’utenza debole della strada (pedoni e ciclisti) continua infatti a subire i danni maggiori. E’ calato il numero dei pedoni investiti sono stati 21 (6 in meno nei confronti del 2015) ma questo non compensa l’aumento delle biciclette coinvolte, + 11(da 27 a 38), così l’utenza debole coinvolta negli incidenti aumenta da 54 a 59”.

Altrettante forte l’analisi politica: “A fronte di questi numeri occorre registrare il disimpegno di questa Amministrazione sul fronte sicurezza stradale. Non solo si investe poco per la sicurezza, ma la riapertura della Ztl e l’abolizione dei 30 all’ora, senza opere di rallentamento del traffico e senza mantenere il limite nelle zone sensibili, sembrano andare nella direzione opposta”