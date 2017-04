Street Food e musica, si fa festa fino al Primo Maggio

street food parade

Fine settimana lungo, con il Primo Maggio e tanti eventi in programma:

Meteo – Dopo la neve al 28 di aprile, il meteo del weekend e del ponte dell’1 maggio dovrebbe tornare in linea con la primavera. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 29 aprile il tempo sarà soleggiato, fresco all’alba, ma con temperature in aumento. Qualche nuvola pomeridiana lungo Alpi e Prealpi. Asciutto. Domenica 30 aprile il clima sarà soleggiato e mite con nuvolosità in aumento dal pomeriggio su Alpi, Prealpi, Piemonte e Lombardia occidentale. Tempo asciutto.

INCONTRI

Varese – Varese rivive il risorgimento con un weekend “in costume”: tra accampamenti d’epoca, sfilate militari feste da ballo. L’epicentro della manifestazione è l’Ippodromo delle Bettole tutte le informazioni le trovate qui: Varese rivive il Risorgimento: la città rievoca le battaglie – VareseNews – Tutto il programma

Varese – Centro Colore Comerio sarà in piazza Repubblica sabato e domenica con eventi e dimostrazioni: un’isola bimbi per far divertire i più piccoli e tanto altro.

Varese – Appuntamento per i più piccoli a Villa Panza con Bim, Bum, Bart. Domenica 30 aprile con il laboratorio “Effetto velvet! Dedicato a Fratteggiani” mentre lunedì primo aprile con un pomeriggio alla scoperta del parco e un laboratorio creativo. – Il programma nel dettaglio

Azzate – Torna la festa olandese. In piazza Ghiringhelli si ripropone la Koningsdag, la bella festa tutta “arancione”. Eventi per bambini e grandi e menù tipici - Tutto il programma

Castiglione Olona - Nuovo appuntamento per “Il te con l’autore” domenica 30 aprile, alle ore 16 presso il Caffe Lucioni dove sarà presentato il libro “Santo mangiare: ricette dai conventi lungo la via Francigena”, di Patrizia Rossetti editato da Pietro Macchione.

Cocquio Trevisago – Eolo Running GP, gran finale a Caldana di Cocquio. Domenica 30 aprile terza e ultima gara del circuito podistico d’alta quota. – Tutte le informazioni

Inarzo – Sabato, dalle 9.30 all’Oasi Lipu Palude Brabbia workshop di digiscoping e osservazione della garzaia con i binocoli e cannocchiali, in via Patrioti 22, costo 15 euro. Domenica nell’Oasi Lipu Palude Brabbia in compagnia di una guida per respirare la primavera. Alle 15 al centro visite in via Patrioti 22, senza obbligo di prenotazione, 5 euro. Info allo 0332.964028.

Cittiglio – Venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte, il gruppo Alpini organizza al Parco delle feste la quinta edizione della sagra con specialità alla griglia e in umido.

Laveno Mombello – E’ in programma dal 28 aprile al primo maggio la Street Food Parade in località Gaggetto (Via Miralago) a Laveno Mombello. Saranno presenti diverse postazioni con cibo di strada da tutto il mondo, dalle 10 e 30 di mattina all’1 di notte. Durante la manifestazione si terrà l’esibizione di artisti di strada. – Tutte le info

Cerro di Laveno Mombello - Organizzata dalla Canottieri Cerro Sportiva e dal CAST ONG e Onlus, con la collaborazione del Comune di Laveno Mombello e del Museo Internazionale del Design Ceramico (MIDEC), si svolgerà a Cerro di Laveno dal 28 aprile al 1 maggio la prima Festa del Lago. Lo stand gastronomico della Canottieri e il mercatino degli artigiani saranno aperti da sabato 29 aprile al mattino fino al pomeriggio di lunedì 1 maggio. Il caratteristico centro storico di Cerro sarà addobbato con barche d’epoca, attrezzature da pesca, antichi armi della Canottieri- Tutte le informazioni

Leggiuno - Alborellata nella sede degli Alpini di Via Aligheri: sabato domenica e lunedì 1 dalle 12 a tarda sera.

Luino - Domenica 30 aprile si terrà la Rievocazione storica del circuito motociclistico “Città di Luino”, manifestazione sportiva non competitiva.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti attorno alle 9.30 al piazzale Ex Svit, pranzo alle 12 e inizio della manifestazione alle 14 e ringraziamenti alle 18.

Luino - Il CAI Luino propone domenica 30 aprile una escursione al Monte Ziccher in Valle Vigezzo. Partenza alle 7 e 15 – Tutte le informazioni

Luino – Diana Ceriani, la cantastorie lombarda presenta il libro “Almanacco delle tradizioni bosine con le mie canzoni – I Stagiun dir Cör” presso la sala polifunzionale di via Vittorio veneto 33 a Luino. La serata, a ingresso gratuito, si terrà il prossimo 30 aprile e avrà inizio alle 21.

Castelveccana - Dalle 12 di domenica grigliate, polentate, spettacoli e concerti fino alle 16 di lunedì 1 maggio. Oggi camminata di 6, 12 e 18 km, partenza ore 8 in piazza Lago a Caldè.

Sesto Calende - Sabato 29 e domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio nelle piazze De Cristoforis e Garibaldi per tutto il giorno mostra mercato dedicata ai fiori di primavera - Tutto il programma di Sesto Fiorita

Grantola – In programma la “Festa del Purscel“, la sagra del maialino proposta per questo fine settimana dalla Proloco di Grantola. Da sabato fino al pranzo del primo maggio.

Arcisate – Sabato 29 e 30 aprile torna Arcisate in Fiaba, quest’anno tema della grande della festa medioevale sarà Robin Hood, principe dei ladri. Giunto alla terza edizione, l’evento del Parco Lagozza di Arcisate consentirà ai partecipanti di effettuare un vero e proprio tuffo nel mondo fantasy-medievale, che tanto affascina grandi e piccini. Scenografie, esposizioni, mercatini, accampamenti e mestieri medievali faranno da cornice all’intenso programma di intrattenimento, che prevede (oltre a combattimenti, duelli e giocoleria di corte) musica medievale di grande impatto, le acrobazie in volo della Falconeria Maestra e lo spettacolo di manipolazione delle fiamme ad opera del “Drago Bianco”.

Somma Lombardo – Domenica 30 aprile a Somma Lombardo ci sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica. In concomitanza con la terza edizione di Rock Inn Comix , fiera del fumetto, ci sarà infatti la prima Mostra del mercato del disco a Somma Lombardo, presso la Biblioteca Comunale “G. Aliverti” , Via Marconi 6/C.

Busto Arsizio – Da venerdì 28 a domenica 30 aprile, Circolo ARCI Gagarin omaggia l’istituzione su cui si fonda la nostra Repubblica con un festival interamente dedicato al lavoro. Venerdì concerto con “La rappresentante di lista”. Sabato 29, alle ore 21, spettacolo di voci Fà&Desfà – L’è tut un laurà | Canti popolari del lavoro, a cura del coro delle Voci di Mezzo. Domenica 30, alle ore 19.30, aperitivo e musica con Il Motivo della Fabbrica | La fabbrica di carta degli anni ’60, prosa e poesia da Bianciardi, Levi, Pagliarani, Sereni, Fortini – Tutte le informazioni

Legnano – Domenica 30 aprile, primo appuntamento con la manifestazione “Domeniche a piedi – Vivi la Città”. L’evento vuole sensibilizzare la cittadinanza all’uso dei mezzi alternativi all’autovettura. La “Domenica” è stata organizzata in concomitanza con la manifestazione podistica della U.S. Legnanese “Per …correre Legnano”. La chiusura delle strade al traffico veicolare, rispetto allo scorso anno, sarà ridotta dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Rivera Monteceneri - Domenica 30 aprile, non perderti il Family Day alla Splash e Spa Tamaro. Una giornata indimenticabile, ricca di sorprese e divertimento per grandi e piccini. Il Family Day si svolgerà nella zona Splash della struttura, dove potrete vivere emozioni indimenticabili e momenti di adrenalina pura grazie ai numerosi scivoli d’acqua, alle piscine (vasca con le onde, vasca idromassaggio con poolbar e piscina esterna panoramica) e al parco giochi d’acqua dedicato ai più piccoli. – Tutte le informazioni

Lugano – Dal 29 aprile al primo maggio appuntamento a Lugano dove si terrà lo Street Food Festival. Ci saranno fresche specialità cucinate per voi in 55 stand con cucine da 40 paesi, nella zona del Lungo Lago. – Tutte le informazioni

MUSICA

Varese - Al Twiggy sabato 29 aprile c’è “Lust For Life” dj-set a cura di Teo Candiani (ore 21:30, ingresso libero). Domenica concerto con Daniele Tenca Trio (ore 21:30, ingresso libero). Daniele Tenca voce e chitarra, Tony Rotta batteria e Luca Tonani al basso.

Albizzate –

Cardano al Campo – Venerdì 28 Aprile appuntamento con “Una storia di Tutti” con Claudia Pinelli e Gino Marchitelli. Un incontro con Claudia Pinelli, figlia di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico ingiustamente incolpato e tristemente ucciso in seguito alla strage di Piazza Fontana. Ci parlerà della sua vicenda personale e della tenacia con cui continua a lottare per ottenere giustizia. Sabato 29 incontro con Rootical Foundation.

Castellanza – Venerdì 28 aprile alle 21 il teatro di Via Dante ospita uno spettacolo di musica jazz con il gruppo Jammin Factory Sextet per sostenere il progetto di housing sociale di Castellanza, finanziato nell’arredamento dal Rotary Club Parchi Alto Milanese

Roma - In Piazza San Giovanni a Roma torna il concertone: , l’appuntamento che dal 1990, nel giorno della Festa dei Lavoratori, raduna migliaia di spettatori in Piazza San Giovanni in Laterano, per 8 intense ore di musica. Anche quest’anno il concerto è organizzato da iCompany e Ruvido Produzioni e promosso, come sempre, da CGIL, CISL e UIL. Lo potete seguire su in diretta qui – CLICCA QUI – e partecipare con #concertoprimomaggiovn

TEATRO

Varese – Karakorum Teatro è in piazza a Varese per «Varese manca poco», originale campagna di sensibilizzazione di Aspem sulla raccolta differenziata. L’obiettivo è spiegare ai cittadini che «manca poco» a raggiungere il 65 per cento di rifiuti differenziati. Per farsi un’idea, basti pensare che il comune più virtuoso è San Lorenzo Maggiore, nel beneventano, con 94,4% (dati 2015). Lo spettacolo, a cui tutti sono chiamati a partecipare come comparse (iscrizioni www.karakorum.it), narra di un uomo tornato dal suo viaggio, dopo alcune settimane passate sul pianeta Marte: Varese potrebbe diventare la sede della prossima esposizione universale dei rifiuti (piazza Monte Grappa, ritrovo dalle 14).

Varese - Sabato secondo appuntamento al Vela con la rassegna organizzata dalla Compagnia della Crocetta di Gallarate che è in scena con «A piedi nudi nel parco», di Neil Simon. Adattamento, testo e regia di Giorgio Putzolu. Via Silvestro Sanvito 105, ore 21, 15/12 euro, 339.6859682.

Besozzo - Sabato 29 aprile il Teatro Duse di Besozzo avrà l’onore e il piacere di ospitare il grande Giobbe Covatta con il suo spettacolo “Sei gradi”. Uno spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e di conseguenza delle sue popolazioni.

Laveno Mombello - Il Centro Giovanile Sirà organizza tre appuntamenti di teatro dedicati alla “bellezza della vita”. Il primo è per sabato 29 aprile con “Maria sotterrata”, uno spettacolo di Chronos sul terremoto e sulla volontà di sfuggire alla morte. Alle 21. Info e biglietti.

Gallarate – Un weekend tra musica e commedia, al Teatro del Popolo di Gallarate. Venerdì sera, 28 aprile, la sala di via Palestro ospita il nuovo appuntamento di Gallarate Classic, la stagione di musica classica proposta dall’Associazione Musica al Sacro Cuore, con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Gallarate. Sabato 29 aprile, invece, torna sul palcoscenico la prosa, con uno spettacolo della Compagnia dei Mattatori-Buguggiateatro: la compagnia teatrale amatoriale di qualità si cimenta con Fools, “fiaba comica” firmata dal grande drammaturgo americano Neil Simon. – Tutte le informazioni

Cuasso al Monte - Il festival «Teatro&Territorio» organizzato da Paolo Franzato da ben 22 edizioni e dedicato quest’anno ad Alfred Jarry, è al teatro Nuovo con lo spettacolo «Fiabe geneticamente modificate» di Paolo Franzato, che segna il debutto del gruppo Ragazzi dell’accademia da lui diretta, sede di Cuasso al Piano. Assistente alla regia Riccardo Trovato. Via Roma 8, ore 21, 347.4657358, 340.7426770.

Cassano Valcuvia - Sabato si terrà il saggio di fine corso per gli allievi Giovani e Adulti della Scuola di teatro di Cassano Valcuvia, impegnati in «Sogno di una notte di mezza estate» di Dario Villa (Teatro Periferico). Via IV Novembre 4, ore 21, 7/5 euro, 334.1185848.

Saronno – Angelo Pintus arriva anche al teatro Pasta, venerdì, con «Non sono una Milf»: cosa significa avere 40 anni, quando non sei ancora vecchio, ma non sei più giovane? Oggi e domani, sabato 29, via I Maggio, ore 21, TicketOne.

PRIMO MAGGIO

Varese - Le celebrazioni del primo maggio, festa dei Lavoratori a Varese cadono nel 70esimo anniversario di Portella della Ginestra e prevedono il tradizionale corteo con comizio conclusivo in piazza del Garibaldino. Il ritrovo, con concentramento, è alle 9.15 in piazza della Repubblica, mentre la partenza del corteo è prevista per le 9.45. Il comizio conclusivo è previsto per le 11 in piazza del Garibaldino: a parlare sarà Domenico Proietti, segterario nazionale della Uil. La musica è assicurata da Renato Franchi e l’Orchestrina del suonatore Jones.

Varese – In occasione della Festa del Lavoro, lunedì 1° maggio 2017 i beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano in Lombardia offrono un’occasione per trascorrere la giornata tra arte, cultura e natura. Appuntamenti a Villa Della Porta Bozzolo, Villa Panza, Monastero di Torba: laboratori per bambini, visite guidate, picnic.

Sacro Monte - L’Associazione Culturale “La Compagnia di Donida” organizza in anteprima nazionale due mostre dedicate alle carriere del paroliere Mogol e del maestro Carlo Donida. L’evento costituisce l’unica occasione per conoscere e approfondire la conoscenza di due artisti che hanno segnato la musica italiana, attraverso la suggestione delle copertine dei dischi. Le mostre saranno allestite all’interno delle sale del Camponovo (Sacro Monte).

Durante l’inaugurazione sarà possibile partecipare alla visita guidata organizzata dal collezionista Daniele Sghemi.

Luvinate – Il 1 maggio si svolgerà la 53° edizione dello Scaropone Luvinatese, con una lunghezza di 5,6 Km con un dislivello di 800 metri ( tempo massimo previsto ore 1,30.), partenza alle ore 10:00 da Piazza Cacciatori delle Alpi di Luvinate e con arrivo all’Osservatorio Astronomico. – Le informazioni

Cuveglio – È in programma la “Risottata della solidarietà” che si terrà il giorno della festa dei Lavoratori quando tanti volontari prepareranno quattro tipi di risotto. Il tutto ad un prezzo di 10 euro che andranno a beneficio di Valcuvia Soccorso e dei Vigili del fuoco volontari di Laveno Mombello.

Gavirate - Il primo maggio torna Camminanmangiando : la partenza libera è sul Lungolago di Gavirate tra le ore 11 e le 13. Per le iscrizioni prima della partenza entro le ore 13,00 e fino ad un massimo di 700 partecipanti – Tutte le informazioni, costi e come prenotare

Germignaga - Lunedì primo Maggio la Proloco di Germignaga organizza il 27° Giro del Lago Maggiore. Pedalata non competitiva di km 165 (antiorario attorno al Lago) – Tutte le informazioni

Luino - Il CAI Luino propone una escursione sui monti di casa con un itinerario inedito e di rara bellezza: la Valle dei Sassi nel comune di Castelveccana. Si parte alle 8. – Tutte le informazioni

Maccagno con Pino e Veddasca - Dal 30 maggio torna Garabiolo in fiore.

Protagonista assoluta la natura attraverso un percorso con i colori ed i profumi dei fiori, armonicamente inseriti nel borgo da prestigiosi floricoltori - Tutte le info

Laveno Mombello - Il Lions Club organizza, per lunedì 1 Maggio, una camminata “solidaristica” volta alla raccolta fondi da destinare al Centro Aiuto alla Vita del Medio Verbano ed alla Caritas del Decanino. Si parte dal Piazzale Caduti del Lavoro di Laveno-Mombello e dopo circa 6 km si arriva al Piazzale del Quicchio di Santa Caterina del Sasso. – Tutte le informazioni

Cardano al Campo - In occasione della Festa del Lavoro, la Cooperativa Casa Del Popolo di Cardano al Campo(VA) organizza una giornata speciale con pranzo sociale alle ore 13.00, Menù tradizionale o vegetariano € 20. Il programma della giornata continua con lo spettacolo”Rapa Rules” ore 16.00 e merenda a seguire. Appuntamento extra della Rassegna Circo Teatro promosso dalla Casa del Popolo e in collaborazione con il Circolo Quarto Stato. – Tutte le info

Busto Arsizio – Lunedì 1° maggio appuntamento con “Ul bürger da chí”. L’iniziativa coniuga il format del fast food alla tradizione locale e alla qualità delle materie prime; un omaggio al lavoro dei piccoli produttori e commercianti locali e un’occasione per gustare un “prodotto giusto” in un “tempo giusto”. ’appuntamento è dalle 12.30 alle 15.00 e il ricavato delle offerte raccolte sarà devoluto a sostenere le attività di Stoà. - Tutte le informazioni

