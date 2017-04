Street Food Festival, appuntamento a Lugano

Dal 29 aprile al primo maggio appuntamento a Lugano dove si terrà lo Street Food Festival.

Questo sabato dalle 11.30 alle 01.00, domenica dalle 11.30 alle 01.00 e lunedì dalle 11.30 alle 20.00 ci saranno fresche specialità cucinate per voi in 55 stand con cucine da 40 paesi, nella zona del Lungo Lago di Lugano. Presso ogni stand troverete porzioni di degustazione con un prezzo compreso tra i 5 e i 7 CHF. Il prezzo massimo per una porzione è stato fissato a 13 CHF, così potrete assaggiare tutte le specialità del mondo. L’ingresso è gratuito e adatto a tutte le età.