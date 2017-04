Street Food Parade al Museo del Tessile preso d’assalto

Museo del tessile invaso dai bustocchi e non solo per la 4 giorni dedicata al cibo di strada con i 30 food truck della Street Food Parade

La Street Food Parade al Museo del Tessile spopola. Sono migliaia i bustocchi e non solo che sono passati nel parco, allestito con i 30 food truck che hanno portato in città i sapori di tutta Italia in un unico luogo. L’affluenza è stata sostenuta sin da sabato 22 aprile e il fiume di persone non si è praticamente mai fermato.

La manifestazione andrà avanti ancora oggi (lunedì) e domani 25 aprile, meteo permettendo. Anche questa sera si potrà ballare nel giardino quadrato del Museo del tessile con la Silent Disco e, se vi va, passate anche dallo stand di Varesenews che compie 20 anni per giocare con noi e fare un piccolo viaggio tra gli oggetti elettronici che hanno segnato questi 20 anni di tecnologia, dal telefono con la rotella allo smartphone.