Studenti del Prealpi a scuola di legalità con le Fiamme Gialle

«Ci sono delle sostanze stupefacenti che i cani antidroga non riescono a trovare?» È una delle tante domande che ieri mattina gli studenti dell’istituto Prealpi di via San Francesco hanno rivolto agli uomini delle Fiamme Gialle protagonisti di un incontro dedicato al tema della legalità.

L’incontro, durato dalle 11 alle 14, si è sviluppato in due diversi momenti uno in cortile dove i giovani hanno assistito ad una dimostrazione di come operano i cani antidroga. Sono state utilizzate alcune borse e un’auto sequestrata per mostrare ai ragazzi come si svolgono le operazioni di controllo svolte quotidianamente dalla unità cinofile. La prevenzione, l’evasione fiscale, lo sperpero di risorse pubbliche, le falsificazioni e la contraffazione sono stati invece i temi affrontati nella lezione più frontale che si è tenuta nel cinema Prealpi.

Per i ragazzi è stata anche l’occasione per conoscere il capitano Adriano Celentano che guida la compagnia cittadina che ha sede in via Vespucci. «Stimolare nei giovani una maggiore riflessione su diversi aspetti della vita sociale, civile e economica – ha spiegato l’amministratore Paolo Strano – è l’obiettivo della nostra scuola che non a caso ha avviato un percorso con una serie di incontri sulla legalità».