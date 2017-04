Su il sipario: una festa lunga un anno

Foto varie

C’è un regista, c’è un simbolo “misterioso”, c’è un teatro dal nome “inusuale”. Sembra la trama di un film e invece è solo l’idea partorita dalla mente di una ventina di persone. Sono i giornalisti di Varesenews: sì il giornale che un po’ amante e un po’ no.

Tutto è cominciato quando ci siamo messi a cercare un modo per festeggiare i vent’anni dalla nascita sul web del nostro quotidiano.

Pensa che ti ripensa da una sola iniziativa ne sono uscite due, poi tre, poi quattro…Insomma dobbiamo raccontarvi tutto dall’inizio.

Per questo abbiamo organizzato una serata speciale cui siete tutti invitati: il 20 aprile (poteva essere un giorno diverso?) al Teatrino Santuccio di via Sacco 10 a Varese alle 21.

Vi parleremo dei progetti che abbiamo messo in campo non solo per festeggiare i nostri vent’anni ma per celebrare i due decenni di Internet. Chi frequenta il web sa che cosa siano vent’anni: un’eternità.

Durante la serata premieremo il vincitore del logo celebrativo (ne sono arrivati tantissimi più di 260) e presenteremo il regista che girerà il film sui vent’anni di Internet, preparato con i contributi che ci manderanno da tutto il mondo (sì, siamo ambiziosi…e allora?).

Parleremo di “Indovina chi porta il caffè” e “Alla vostra festa veniamo noi”, le due iniziative pensate per venire a “casa vostra” e passare qualche ora con voi.

Il tutto tra le vignette di Pierre Ley che raccontano la cronaca di quest’anno e la musica dei Groove’s Art.

Che dire? Una poltrona vi aspetta: per la vostra prenotazione (gratuita) cliccate qui