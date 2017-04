Sul torrente Lura un nuovo ponte ciclopedonale

È stata approvata, ieri sera in consiglio comunale, la creazione di un ponte ciclopedonale sul torrente Lura. L’assessore Maria Elena Pellicciotta che ha presentato il progetto è partita da lontano. «Nell’aprile 2015 il consiglio approvava un intervento per la realizzazione di un nuovo impianto distribuzione carburanti, lungo via Parma. Il progetto comprendeva la contemporanea realizzazione di un’opera di compensazione ambientale, in termini di massima indicata come la realizzazione di un percorso ciclabile nell’area ex tiro a segno sommariamente risistemato a verde».

Nel frattempo si è però portato quasi a compimento un altro, più ampio, intervento di riqualificazione ambientale: sono i lavori cosiddetti di “sistemazione idraulica-forestale e rinaturalizzazione” di un tratto consistente del torrente Lura. È questo un progetto di consolidamento delle sponde, piantumazione e posa di essenze arbustive che si sviluppa per tutta l’area fluviale che parte da via Morandi (dietro il cimitero) ed arriva fino al parcheggio del centro commerciale “Decathlon”. L’opera di riforestazione comprende peraltro anche la formazione di un percorso, un largo sentiero, per la manutenzione nell’area verde. «Il collegamento dei percorsi – ha chiarito l’esponente della Giunta – renderebbe però perfettamente fruibile, da tutti, la pista che così entrerebbe di fatto a fare parte del un sistema intercomunale di piste ciclabili che conduce fino al canale Villoresi in comune di Lainate».

Da qui l’idea sposata dall’attuale Amministrazione di spostare la compensazione ambientale, chiesta al costruttore del distributore, verso un’opera non preventivata: la realizzazione di una passerella ciclopedonale per attraversare il torrente e congiungere le piste di manutenzione. L’operatore si e detto disponibile a progettare il ponte ed ha quindi presentato il programma costruttivo che il consiglio comunale ha adottato.

Dalle minoranze, da Tu@Saronno a Forza Italia sono state sollevate diverse perplessità soprattutto sul progetto allegato alla delibera in cui si parlava in alcuni punti “solo di una passerella pedonale” e in cui si mostravano angoli retti e rampe troppo pendenti. «È solo un progetto di massima – hanno spiegato gli assessori Pellicciotta e Dario Lonardoni – in quello definitivo terremo conto delle esigenze dei ciclisti».