Svolta lilla, Munafò sarà il presidente dell’Ac Legnano

Varese - Legnano 1-2

Dopo la conclusione dell’era Paolillo e la breve gestione di Gigi Cappelletti, l’Ac Legnano sta per avere un nuovo presidente che dovrebbe garantire allo storico club lilla la continuità sperata dai tifosi e dalla città.

Il bastone del comando è infatti in procinto di passare nelle mani di Giovanni Munafò, 36enne assicuratore, componente di una famiglia molto conosciuta e attiva a livello cittadino (il padre Lettiero – detto Lillo – è consigliere comunale) e da sempre tifoso della squadra lilla.

Ieri sera – lunedì 10 aprile – è stato firmato un accordo preliminare che porterà al passaggio di consegne definitivo. Il protocollo prevede comunque che Munafò (definito “futuro Presidente”) affianchi fin d’ora Cappelletti nella gestione del club, anche per pianificare la prossima stagione.

Il “closing” – termine ormai abituale nel mondo del calcio, “sdoganato” dalla telenovela Milan-Cina – è previsto per il prossimo 20 maggio, data in cui avverrà il passaggio definitivo dell’Ac Legnano nelle mani del nuovo proprietario. L’accordo è stato perfezionato dallo studio Crespi-Tajana & Partners alla presenza degli advisor, Marco Barlocco e Marco Tajana.

Sistemato l’assetto societario, il club lilla deve ora provare a raggiungere una salvezza in Serie D che appare molto difficile, anche se la squadra da poco affidata a Tomasoni nelle ultime giornate ha mosso la classifica. Le vittorie ottenute a Varese e in casa con il Pinerolo ha ridato speranza ai tifosi: la zona playout è lontana solo tre punti ma al termine della stagione regolare mancano solo quattro partite. La prima, giovedì, sul campo della Caronnese.