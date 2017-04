Tante le occasioni di divertimento in arrivo nel Canton Ticino

Immagini concerto Malika Ayane

Il Ticino è da sempre considerato come la parte più italiana della Svizzera, specialmente per il clima e l’architettura, ma anche per la lingua e lo stile di vita delle persone, recarsi in una qualunque città del Canton Ticino ti fa sentire sempre a casa, anche se in effetti sei fisicamente all’estero.

Si parla spesso della natura che lo circonda, delle tradizioni popolari, di artigianato e di gastronomia, dove la Svizzera italiana trova tanti

elementi in comune con la nostra Nazione, noi oggi ti vogliamo parlare di uno di questi aspetti che unisce italiani e ticinesi, la voglia di divertirsi.

Nelle prossime righe andremo alla scoperta degli eventi in programma in alcune delle numerose case da gioco presenti nel Canton Ticino, che sicuramente saranno di sicuro interesse anche per chi risiede in Italia, data la vicinanza e la facilità quindi di raggiungere le strutture in tempi accettabili.

Casino di Lugano

Partiamo da una delle mete più conosciute anche dal pubblico italiano specie del nord Italia, il Casino di Lugano è una delle case da gioco

svizzere più belle e eleganti che puoi trovare ad appena 8 chilometri dal confine italiano, si trova in pieno centro città ed è quindi facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Proprio nel momento in cui scriviamo, nella nuovissima Poker Room sono in corso diversi tornei di poker, dal 6 al 9 Aprile saranno in palio 11.000 CHF come montepremi complessivo, evento da non perdere per chi è appassionato di questo celebre gioco di carte.

Se ti interessa saperne di più ti invitiamo a leggere qui, ma intanto ci teniamo anche a precisare che ogni settimana ci saranno tornei di poker sempre nuovi, in un ambiente completamente rinnovato ed ancora più accogliente e moderno di prima, se già ci sei stato sai bene che era comunque molto bella la sala da poker anche prima del restylig.

Per tutti gli scommettitori ci saranno a disposizione, soft drink, guardaroba e parcheggio gratis, ma anche in caso di cena o spuntini i giocatori saranno avvantaggiati, in quanto sia al bar che al ristorante sono previsti menù con prezzi ridotti.

Segnaliamo inoltre il canale Telegram “PokerLugano” dedicato in esclusiva ai frequentatori della Poker Room, novità che pare aver avuto subito un successo immediato in tutti gli affezionati clienti di questa splendida struttura.

Casino di Mendrisio

Fra chiese medievali e tipici negozi di artigianato svizzero, il delizioso borgo di Mendrisio offre anche tantissimi outlet ed un bel Casino ad appena 5 minuti dall’Italia, con 24 tavoli da gioco, dove divertirsi con Roulette, Blackjack, Punto Banco e Baccarat e con 344 coloratissime Slot Machines dagli straordinari jackpot.

Distante appena 50 chilometri da Milano ed una quindicina dalla prima citata casa da gioco di Lugano, il Casino di Mendrisio ha in programma per il 4 Maggio una serata interamente dedicata alle signore, ogni giocatrice che varcherà la porta della struttura in quel giorno infatti, dalle ore 20:00 alle 24:00, avrà diritto ad uno speciale pacchetto.

Questo pacchetto prevede; un gettone della fortuna per i tavoli o per le slot di un valore di 5 CHF, un buono per il ristorante ed un tagliando di partecipazione ad un esclusivo concorso che prevede l’estrazione di 3 buoni “FoxTown” del valore di 300 CHF ciascuno, se vuoi approfondire puoi leggere questa pagina.

Se invece non conosci il “FoxTown Factory Store” ti diciamo subito che questo è un paradiso dello shopping, un gigantesco Outlet con 160 negozi che ti propongono capi di marca a prezzi scontati dal 30 al 70% tutto l’anno e la cosa ancora più bella è che questo è situato all’interno

della stessa struttura che ospita il Casino di Mendrisio.

Casino di Campione d’Italia

Parlando di case da gioco del Canton Ticino, non si può non nominare il Casino di Campione d’Italia, località incastonata fra il Lago di Lugano e le Alpi Svizzere che ha una caratteristica molto particolare, quella di essere un Comune italiano, situato però in territorio svizzero.

Campione d’Italia non è certo famosa per la sua storia o una particolare architettura, un paese molto piccolo che basa gran parte della sua economia sul Casino Municipale, struttura mastodontica che domina tutta la zona e sicuramente non passa inosservata nemmeno da chilometri di distanza.

In altre parole, la maggior parte delle persone che si recano a Campione lo fanno per divertirsi con i giochi del suo gigantesco casino sviluppato su 7 piani, inaugurato nel 1936 ed in cui trova impiego almeno il 20% della popolazione locale, mentre l’affluenza esterna degli scommettitori sale di anno in anno.

Il giorno migliore per recarsi al Casino di Campione d’Italia è sicuramente il sabato, infatti con la promozione chiamata “La Febbre del Sabato”, recandoti alla sala da gioco tutti i sabati fra Marzo e Giugno riceverai un bonus regalo molto particolare, in quanto in questa speciale

offerta vengono sapientemente uniti i vantaggi del gioco terrestre con quelli del gioco online.

Il regalo consiste in un bonus da 20,00€ per giocare alle Slot Made in Italy da 20,00 euro, ma se non sei ancora iscritto alla versione del casinò

online, avrai anche contestualmente diritto ad un bonus di benvenuto valido per il casino live e tutte le slot presenti sul sito internet della struttura. La promozione è infatti dedicata a tutti i clienti che risultano essere già iscritti al casino online e che si recheranno appunto tutti i sabati da marzo a giugno al Casinò di Campione d’Italia, ma se non ti sei ancora registrato sul sito magari è anche meglio perché

così potrai usufruire del buono di benvenuto del valore di 50,00€ per la tua iscrizione immediata, scopri tutti i dettagli qui.

Questa iniziativa è valida per tutti i sabato fra marzo e giugno dalle 18.00 alle 24.00, troverai ad attenderti un apposito desktop all’ingresso

che ti illustrerà tutti i vantaggi della promozione in corso e potrai

effettuare la tua registrazione seduta stante, senza perdere altro tempo.

La promozione da 20,00€ può essere utilizzata non più di una volta alla settimana e per un totale di 4 volte e sarà valida per sette giorni dalla data di emissione del ticket, ogni mese verrà emesso un nuovo codice per evitare problematiche di sorta.