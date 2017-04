Tari più leggera per le aziende in attesa della “tariffa personalizzata”

Rifiuti riciclaggio a Cardano al Campo con sacchi viola

Ultimo anno, il 2017, per la “vecchia Tari” prima della grande rivoluzione della tariffa puntuale. Dal 2018, infatti, a Cardano al Campo partirà la sperimentazione con la personalizzazione del pagamento del servizio rifiuti, ovvero “tanti rifiuti produci, tanto paghi”.

Nel frattempo il Consiglio comunale ha votato da pochi giorni alcune modifiche nel pagamento delle tariffe per il 2017. «Il costo del servizio – spiega l’assessore e vicesindaco Vincenzo Proto – che comprende smaltimento, raccolta e pulizia è suddiviso fra utenze familiari e aziendali/commerciali. L’anno prossimo con la tariffa puntuale ci saranno degli aumenti, perciò quest’anno vogliamo armonizzare il costo per evitare sbalzi eccessivi, soprattutto per le famiglie, e aumentare i servizi».

Il servizio ha un costo complessivo di 1,435 milioni di euro. «Le aziende avranno un risparmio del 16 per cento – continua Proto -, i pubblici esercizi come bar e mense pagheranno il 6,76% in meno con l’aggiunta della raccolta del vetro il sabato mattina. Per le utenze domestiche abbiamo introdotto la raccolta settimanale porta a porta di carta e plastica».

Ma per le famiglie, quelle con bambini piccoli, c’è un’altra novità. «Ci sarà una riduzione del 30 per cento sulla tariffa per chi ha bambini sotto i 3 anni e usa i pannolini lavabili. Lo stesso accadrà per gli asili con riduzione del 15 per cento o del 30 per cento in base alla quota di bambini coinvolti».

Con i risparmi effettuati «verranno acquistati – annuncia l’assessore – le “mastelle” con microchip che serviranno per la raccolta dell’indifferenziata nel sacco viola con la tariffa puntuale. La sperimentazione andrà avanti fino al 2019, in questo modo la futura amministrazione avrà i dati necessari per calibrare il nuovo appalto sui risultati ottenuti».

Il piano tari 2017 è passato in consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza, di Cardanoincomune e di Forza Italia. Nella stessa seduta è stato votato il bilancio che ha visto invece le opposizioni votare compatte in modo contrario.