“Tasse comunali: con l’amministrazione Cavalotti il 15 per cento in meno”

«In 5 anni di amministrazione PD guidata da Laura Cavalotti, è avvenuto un taglio progressivo e reale delle tasse pari al 15%, dal 2012 al 2016». Ad affermarlo è il consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, Aureliano Gherbini, che illustra la campagna di informazione attuata dal suo partito in vista delle prossime elezioni amministrative dell’11 giugno.

«Nel 2012 – prosegue – l’amministrazione ha incassato ben 8.000.000 di tributi, sommando integralmente le cifre a consuntivo (quindi effettivamente pagate dai tradatesi) di IMU, TASI, TARI (che all’epoca veniva incassata ancora dalla Seprio) e addizionale IRPEF. La diminuzione è avvenuta negli ultimi anni, tant’è vero che nel 2016 i cittadini tradatesi hanno contributo con 6 milioni e 800 mila euro».

Gherbini, anche Presidente della commissione bilancio e finanze, continua: «In questi anni di attività in commissione bilancio ho visto il grande lavoro paziente e professionale svolto da Laura Cavalotti che ha permesso all’amministrazione di arrivare a questo risultato. Pagare meno tasse era una promessa della nostra coalizione, ed è stata mantenuta. Adesso è arrivato il momento di progettare il futuro».

«Nei prossimi giorni il PD sarà in piazza – afferma il Segretario PD Santi Raineri -: ci troverete sabato mattina in centro a Tradate con il gazebo. Continua inoltre l’apertura della sede di via Santo Stefano 16 per incontrare e ascoltare i cittadini che vogliono contribuire a rendere la nostra città più bella e sicura: tutti i sabato mattina dalle 10 alle 12. Inoltre è ancora possibile compilare a questo link il questionario per il futuro della città».