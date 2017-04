Teatro dei bambini, arriva Cenerentola

Foto varie

Domenica 9 aprile all’auditorium delle scuole medie di Gavirate alle 16.30 Paolo Colombo, del Teatro dei Burattini di Varese presenta “Cenerentola”, spettacolo di attori e pupazzi adatto dai 3 anni in su.

Ingresso adulti 4 euro, ragazzi 1. Per info tel 393 3315016

Cenerentola

“…E la sera, dopo tante fatiche, non andava a letto, ma si coricava lì, accanto al focolare, nella cenere. Per questo, siccome era sempre sporca e impolverata, la chiamavano tutti Cenerentola”.

In questa versione teatrale la fiaba tradizionale di Cenerentola viene letteralmente “rispolverata” da un narratore-sguattero che per raccontarla dà vita a scope, scopette, ramazze, scopini e palette, per uno spettacolo semplice e pulito.

Teatro delle famiglie

Enti Organizzatori : Comune di Gavirate-Ente Parco Campo dei Fiori-Arteatro-Burattini di Varese