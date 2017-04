Tecniche tradizionali, un laboratorio dedicati a testi e grafiche

Tempo libero generica

Doppio appuntamento sabato 22 aprile con la casa editrice Rotte Contrarie, alla scoperta di testi e grafiche originali realizzate con tecniche artistiche tradizionali e sperimentali. Gli eventi sono organizzati dalla La Biblioteca comunale, il MIDeC e la libreria Il Libro.

Un appuntamento per scoprire supporti in carta, accoppiata e lavorata al torchio, con stampa tipografica o digitale e rilegati a mano. Un modo per ripensare l’oggetto libro valorizzandolo in ogni suo aspetto: sottrae la centralità comunemente riservata alla parola scritta, la quale tuttavia risulta diversamente esaltata nel suo nuovo rapporto con i segni (linee e colori) e con i materiali.

Gli appuntamenti sono al MIDeC di Cerro di Laveno Mombello, alle 10 e 30 con la presentazione della casa editrice e il laboratorio di stampa artigianale. Alle 17 e 30 presentazione della casa editrice e reading di Serena Temperanza e Giuseppe Gestra. Per informazioni: info: 0332 669487 / 0332 625551 / 0332 667403.