Telos in piazza, oggi e martedì, per il 25 aprile

Inizierà oggi pomeriggio alle 15 con un presidio antifascista in piazzetta Portici, nel cuore della zona a traffico limitato, il calendario di appuntamenti proposto dai ragazzi del centro sociale Telos in occasione del 25 Aprile perchè, come spiegano nei volantini sparsi in tutta la città e sui social, “la resistenza è ogni giorno! Contro ogni forma di razzismo e fascismo”.

Dopo il presidio di oggi domenica 23 aprile alle 18 alla Casa del Partigiano, in via Maestri del Lavoro 6, si terrà il concerto di Tommi e gli onesti cittadini con una mostra ed un aperitivo. Ancora una volta il momento clou sarà però in occasione delle celebrazioni ufficiale con il ritrovo alle 10 in piazza Libertà “per portare i nostri contenuti al corteo cittadino”.

La presenza degli attivisti del centro sociale si inserisce in un clima già teso tra Comune ed Anpi. L’amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli ha infatti deciso di ridurre le celebrazioni ufficiali. Il programma del comune si limita alla deposizione delle corone di alloro al monumento a Salvo D’Acquisto e ai Caduti saronnesi a partire dalle 9,30. Alle 10 ci sarà la celebrazione della messa in Prepositurale.

Una scelta che ha lasciato senza parole l’Anpi saronnese che ha deciso di organizzare, terminata la funzione religiosa, il corteo con la banda cittadina che arriverà sino al monumento dei Caduti saronnesi dove si deporrà una corona e si concluderà con l’orazione dei rappresentanti delle associazioni saronnesi e con una testimonianza di Sergio Temolo di Anpi Milano e dell’istituto Pedagogico della Resistenza.