Tessarolo: “Ennesima provocazione della minoranza”

Il sindaco Andrea Tessarolo

La lettera del sindaco di Mercallo, Andrea Tessarolo, contro le proteste della minoranza per la mancata convocazione delle commissioni:

Ci troviamo di fronte all’ennesima provocazione da parte dell’attuale minoranza, che non sembra accettare la posizione in cui si trova.

Usa spesso la parola arroganza per descrivere la maggioranza, termine alquanto discutibile; come primo cittadino e come persona penso di essere tutt’altro. la disponibilità da parte mia non e’ mai mancata e non mancherà.

Parla di maggioranza a “conduzione leghista”quando invece l’attuale amministrazione si e’ presentata alle comunali con una lista civica. trovo alquanto offensivo il modo di porsi nei confronti di chi un cervello ce l’ha e lo sta usando. la disciplina di partito lasciamola al secolo scorso e ad una pagina di storia molto discutibile ma che sicuramente non ci appartiene…

La minoranza continua a rimproverare il fatto che non vengono fatte le commissioni per l’approvazione del bilancio che, seppur previste dallo statuto non sono obbligatorie!!!

Viene pero’ spontaneo chiedersi come mai abbia rifiutato di partecipare alla commissione per il regolamento isee…

Parla di aumento di tasse, non fatto certamente perche’ piace ma per necessita’ dovuta a mancanza di fondi, la quale comporta fatalmente, la realizzazione diluita nel tempo di iniziative che si e’ costretti a porre “in lista di attesa”. mi sento quindi di rispondere alla minoranza che le idee non mancano, ma mancano i mezzi economici per realizzarle.

Per quanto riguarda la tari mi sembra giusto precisare che l’aumento non e’ stato del 9,3% ma nettamente inferiore, costo che con l’anno prossimo diminuira’ grazie anche alla grande partecipazione della cittadinanza alla raccolta differenziata che nonostante un primo momento di scetticismo e’ passata dal 65% all’84%, miglior incremento tra i comuni della convenzione

Per quanto riguarda la questione “palo vodafone” e’ giusto precisare che l’amministrazione si e’ trovata suo malgrado a dover accettare la cifra di € 69.000dal gestore, (frutto tra l’altro di una trattativa durata un anno con una partenza da € 50.000) il quale manifestava in caso di rifiuto la volonta’ di spostare il tutto in altra posizione, perdendo cosi’ anche questa somma che ci permettera’ comunque di realizzare importanti opere primerie per il paese. ognuno e’ libero di fare i propri conti calcolando come suggerito dall’opposizione la perdita secca…oppure il possibile tornaconto. e’ superfluoo sottolineare che l’amministrazionenon ha “ le fette di salame sugli occhi” come invece si sta cercando di far credere.

È in questa ottica che come vuole la legge il bilancio comunale e’ stato approvato entro il 31 marzo 2017.

È doveroso sottolineare che come avevamo promesso e garantito alla cittadinanza, la giunta ha sempre amministrato la cosa pubblica ispirandosi al criterio “del buon padre di famiglia” dovendo gestirsi con cio’ di cui si dispone ponendo la massima attenzione a non creare ulteriori situazioni debitorie, costretti pero’ a sopportare quelle ereditate dall’operato “disinvolto” e da noi sempre avversato, di chi ci ha preceduto. rammento per dovere di cronaca che annualmente stiamo pagando circa 130.000 euro di rate di mutui…

Nonostante cio’ tutta la maggioranza si sta adoperando per realizzare il meglio per il paese anche con opere apparentemente “piccole” ma necessarie e improrogabili.

È di imminente realizzazione la casetta per la distribuzione dell’acqua potabile che consentira’ un servizio a km zero

La videosorveglianza e’ una realta’ e si tratta di soldi spesi bene per l’effetto deterrenza che ne e’ derivato. oltretutto sara’ implementata

Attraverso un bando regionale si sono ottenuti ulteriori € 70.000 per ultimare le migliorie alla scuola dell’infanzia

A breve inizieranno i lavori per la messa a norma degli uffici comunali, impegno prioritario per la sicurezza sul posto di lavoro

Anche la piattaforma ecologica sara’ riorganizzata per garantire un sempre miglior servizio alla cittadinanza. a tal proposito e come ben sa la minoranza ritengo comunque doveroso ricordare a tutti che non dipende dal sindaco la decisione in merito all’assunzione di un dipendente comunale, ma esistono normative vigenti e graduatorie a cui ci si deve scrupolosamente attenere. non e’ per mio volere che ultimamente si sta occupando della piattaforma ecologica un incaricato della ditta tramonto, e’ una questione temporanea. penso di essere riuscito a far comprendere a tutti che non mi piace sprecare il denaro pubblico inutilmente…

Contrariamente a quanto si vuol far credere abbiamo incrementato i fondi per l’assistenza sociale

Cio’ premesso ho la soddisfazione e l’orgoglio di presentare un bilancio senza deficit, cosa piuttosto rara di questi tempi

Il messaggio che vorrei far arrivare a voi concittadini e’ che l’opposizione in questo frangente sta facendo la “guerra dei poveri”. continuando ad attaccare e denigrare la maggioranza non ottiene nulla se non aumentare il discontento di noi mercallesi.

Quindi signori permettetemi un consiglio…perche’ invece di criticare non vi tirate su un po’ le maniche e fate qualcosa di concreto anche voi??? parte importante del tessuto comunale e’ lasciato nelle mani dei volontari che offrono gratuitamente un servizio prezioso per il comune. c’e’ posto anche per voi e vi assicuro che puo’ dare tante soddisfazioni. non finiro’ mai di ringraziare di cuore chi offre il proprio aiuto gratuitamente per il proprio paese.

Da ultimo colgo l’occasione per augurare a tutti una serena Pasqua