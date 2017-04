Testamento biologico: incontro in piazza XX Settembre

seconda testamento biologico

Sabato 8 aprile, dalle ore 15 alle ore 19, in piazza XX Settembre a Varese la dottoressa Mercedes Lanzillotta, sarà a disposizione per rispondere alle domande e alle curiosità sul testamento biologico.

Chi lo desidera potrà anche firmare la propria DAT (Dichiarazione Anticipata di Trattamento) alla presenza di un notaio che certificherà l’autenticità della dichiarazione. Si tratta, quindi, di un documento ufficiale che i cittadini potranno utilizzare per far conoscere le proprie volontà per quando non dovessero essere più in grado di farlo.

I soci UAAR e della Luca Coscioni saranno anche felici di fornire informazioni sull’attività delle due associazioni.