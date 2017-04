Torna a Fogliaro il mercatino di Arti e mestieri

Mercatino di arti e mestieri a Fogliaro (inserita in galleria)

A Fogliaro è ormai consuetudine festeggiare la festa di San Giuseppe Lavoratore – Il primo maggio – con un mercatino di Arti e Mestieri, all’ombra del sagrato della parrocchia.

E’ quello che avverrà per la sua ottava volta, il prossimo 1 maggio 2017, con il “Mercatino Arti e Mestieri”, in collaborazione con Il Comune di Varese.

Organizzato dalla parrocchia, il mercatino si svolgerà lungo la via Adige e nelle vie adiacenti la chiesa parrocchiale ed è ormai un punto fermo per gli espositori artigiani, che mettono in mostra le proprie capacità in un mercatino esclusivamente dedicato a loro.

Chi volesse avere uno spazio per esporre., può ancora chiedere agli organizzatori: per prenotazioni e informazioni contattare il numero 333.20 87 165.