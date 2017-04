Torna “Asparagoloso”, un lungo weekend di festa

Eventi

Torna “Asparagoloso”, organizzata da “La Fontana dei Desideri onlus”.

La manifestazione si terrà all’area feste di via Pastore di Malnate. Un lungo week end dedicato alla buona cucina e al protagonista dell’evento: l’asparago. Numerose sono le attività di intrattenimento previste: sabato 22 aprile dalle ore 21,00 si esibiranno Thc e Master della 167 Crew. Domenica 23 aprile dal mattino, si terrà il meeting de “Il Larice Bianco”, allevamento di cani di razza Welsh Corgi Pembroke, che continuerà durante il pomeriggio. Dalle ore 21,00 si apriranno le danze con il duo Alex e Antonella con “Ci vorrebbe una canzone”, tutte le hit più conosciute da ieri a oggi.

Lunedì 24 aprile dalle ore 21,00 serata di ballo e musica per tutte le età. L’evento si concluderà con il pranzo di martedì 25 aprile. Durante tutto il periodo dell’evento saranno presenti gonfiabili e giostrine per il divertimento dei più piccoli.

Anche in questa occasione, l’associazione ha organizzato la manifestazione per donare il ricavato alla Solidarietà malnatese, un ottimo motivo per partecipare numerosi.