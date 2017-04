Torna il gelato solidale per Viola e per i bimbi di Tog

Foto varie

Avevamo parlato l’anno scorso del gelato solidale per ridare il sorriso a Viola, la bimba di Gavirate che soffre di un deficit neurologico dalla nascita e che, come molti altri suoi coetanei, necessita di assistenza riabilitativa.

Un’impresa difficile da sostenere economicamente. Ma c’è una realtà di Milano dove anche molti bimbi varesini, assieme alle loro famiglie, possono ricevere gratuitamente un supporto con fisioterapisti ed educatori che migliorano molto le condizioni dei piccoli ospiti.

E il prossimo 20 aprile, compleanno di Viola, anche quest’anno sarà possibile sostenere la fondazione Tog con un gelato solidale: chiunque potrà offrire quanto vuole, dolce pretesto per aiutare.

Pubblichiamo di seguito la lettera di Annalisa, la mamma di Viola. (Ac)

Sono passati 5 anni e sei fantastica…

però diciamo la verità, non è stato affatto semplice.. la paura l’ha fatta da padrona tante volte, soprattutto la paura di non farcela a sopportare un dolore così grande, ma non tanto per me, ma per te, perché ti guardavo e pensavo a quello che non avresti potuto avere, a quello che non avresti potuto fare.

E invece mi dimostri ogni giorno che non c’è nulla che ti può fermare che sono tante le cose che puoi fare, tantissime quelle che VUOI imparare, che sei più forte di noi, perché cadi e poi ti rialzi più determinata di prima!

E se tutto questo è possibile e perché ci sono persone che credono in te, che si impegnano perché tu possa avere la vita che ti meriti, e lo fanno senza chiederci in cambio niente, lo fanno per la ricompensa più grande che c’è,e cioè il sorriso di un bambino! E tutto moltiplicato per 107, i fantastici bambini di Tog!

Sono tante le storie che accompagnano la vita di questi bambini e delle loro famiglie, tutte diverse ma accomunate tutte da una cosa sola. La speranza di un futuro il più possibile migliore, e lo fanno con il volto fiducioso di chi sa di essere nel posto giusto perché ciò possa accadere, perché Tog è l’eccellenza quando si tratta di riabilitazione, che è l’unica cura per noi!

Non ci sono medicine o interventi che possano guarire Viola e gli atri bambini, esiste solo la dedizione che alcune persone scelgono di dare in ogni possibile terapia a chi ne ha bisogno.. ci sono i fisioterapisti, psicomotricisti, logopedisti e tanti altri professionisti.

I nostri bambini sono in ottime mani! quando si entra a Tog si vedono solo sorrisi e sguardi luminosi quelli di tutto lo staff, ma anche quello di tutti i bimbi!

Vorremmo che continui ad essere così, e per questo ci serve l’aiuto di tutti, perché Tog possa continuare a essere quello che è, ed è possibile solo fino a quando troverà chi lo sostiene!

Annalisa

Il gelato solidale per Viola si terrà il prossimo 20 aprile, giovedì per l’intera giornata alla gelateria del Muretto in via Garibaldi a Gavirate (di fronte al grande parcheggio del mercato).

LA PAGINA FACEBOOK DI FONDAZIONE TOG