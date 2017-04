Torna la Borghilonga

foto generiche tempo libero

Torna domenica 7 maggio la Borghilonga, la corsa podistica non competitiva di 12 o 5 km tra i sentieri di Besnate promossa dalla Pro Loco, i Borghi di Besnate con il patrocinio del Comune. L’evento organizzato in occasione della festa della Mamma comincerà alle ore 9.00 con la Santa Messa nella Palestra. Per informazioni e iscrizioni info@prolocobesnate.it