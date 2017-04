Torna la “Festa di Primavera”

Foto varie

Dopo il successo dello scorso anno, il comitato genitori della scuola di Biandronno, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione delle insegnanti e delle associazioni locali, organizza la 2°edizione della “Festa di primavera” in programma per domenica 9 aprile, nel giardino della scuola, in via Pio Selvini, 23.

Numerosi gli eventi in programma per un divertimento assicurato: dall‘accademia del mini pompiere (Pompieropoli), ai laboratori di Protezione Civile, arte, musica, teatro, falegnameria e costruzione di mongolfiere volanti.

All’interno della scuola sarà allestita una mostra con i lavori realizzati dai ragazzi durante il corso di arte “Dialoghiamo con i colori”.

Durante tutta la giornata sarà in funzione lo stand gastronomico della Pro Loco Biandronno.