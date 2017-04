Torna la festa di San Giuseppe

immagini di luoghi della città

Torna per la diciottesima edizione la festa patronale di San Giuseppe che si svolge nell’omonimo parco, organizzata dalla parrocchia di San Giuseppe con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Dal 21 aprile al 7 maggio sarà attivo tutte le sere un ricchissimo stand gastronomico ma saranno molti gli appuntamenti per passare una serata all’aperto grazie al lavoro dei 50 volontari che iniziano a montare a marzo e finiscono di smontare a metà maggio.

«Dietro questa festa c’è un grandissimo lavoro – spiega Mario Cislaghi, uno degli animatori e fondatori della festa – approfitto per fare un appello a chiunque voglia donare del tempo per darci una mano, c’è bisogno di un ricambio generazionale». Quest’anno, per dare una mano di “giovinezza” al calendario, sono stati organizzati ben cinque concerti ma anche tre momenti di riflessione con una serata dedicata alla questione dei migranti con la proiezione del documentario Wallah je te jure del bustocco Marcello Mereletto, un incontro sulle truffe agli anziani e una lezione di arte su un’opera di Van Gogh.

Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto ai terremotati del centro Italia.