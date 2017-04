Torna la festa olandese

E’ una manifestazione semplice ma molto attesa dagli olandesi che vivono in provincia di Varese.

Sabato 29 aprile 2017 ad Azzate torna la festa nazionale olandese “Koningsdag“: teatro la bella piazza Antonio Ghiringhelli, il “mitico” Belvedere.

L’evento del Circolo Olandese per l’Italia Settentrionale (De Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie) è organizzato dell’associazione Pro Loco Azzate, con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate e la collaborazione del Gruppo Alpini di Azzate. Durante la festa ci sarà una raccolta fondi per la zona terremotata di Accumoli.

La festa olandese si aprirà alle ore 12.00 con l’allestimento del vrijmarkt (una piccola mostra mercato) dei soli giovani espositori, olandesi, fiamminghi e azzatesi.

La festa prosegue con giochi per i bambini, musica live del gruppo Five Quarters e un Hollandse Troubadour fino a sera, intorno le 21.00.

Ci sarà uno stand gastronomico con prodotti tipici olandesi come il formaggio Hollandse kaas, gli spiedini con salsa Saté met Pindasaus, la salsiccia affumicata Rookworsten, i biscotti Roze Koeken, Stroopwafels e birra Heineken.

Il menu italiano nostrano sarà salamella e patatine fritte.