Torna la Pasqua dell’Atleta, lo sport tra premi e preghiere

L’Assb (Associazione Società Sportive Busto Arsizio) festeggia i 50 anni di attività e i 50 anni della Pasqua dell’Atleta, l’iniziativa che si svolge ogni anno e che premia le eccellenze dello sport bustocco. Anche quest’anno la cerimonia di premiazione si svolgerà nella basilica di San Giovanni sabato 8 aprile alle 18,30.

Il presidente dell’Assb Massimo Tosi, insieme all’assessore allo Sport Stefano Ferrario, ha presentato l’edizione del cinquantennale in sala giunta a Palazzo Gilardoni accompagnato da Cinzia Ghisellini e Anna Colombo.

Tosi e Ferrario hanno ribadito la volontà di andare avanti insieme, società sportive e amministrazione, come è stato fatto in passato: «C’è massima sintonia tra noi, a dispetto delle voci che vogliono mettere in crisi questo rapporto – ha detto Ferrario, riferendosi alle critiche emerse in consiglio comunale da parte di Gianluca Castiglioni – purtroppo non potrò essere presente alla cerimonia a causa di un improrogabile evento federale al quale devo partecipare ma ci sarà una folta rappresentanza della giunta a significare la vicinanza a questa realtà».

Tre i premi che Tosi ha voluto anticipare: il premio Invernizzi a Franca Noè (presidente dell’Asd Ginnastica Pro Patria Bustese Sportiva), i premi servizio allo Sport alla memoria di Giorgio Mutinelli (dirigente dell’Ardor e tra i fondatori dell’Assb) e Mario Frattolillo (presidente della società International Skating) entrambi deceduti nel 2016 e il trofeo allo Sport per Sara Bertolasi, olimpionica di canottaggio a Rio de Janeiro.