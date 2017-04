Torna Ticino Motor Expo, un weekend per appassionati

Foto varie

Si inaugura domani, sabato 8 aprile, al Centro Esposizioni di Lugano, la seconda edizione del Ticino Motor Expo.

Alle 10 il taglio del nastro, effettuato dal direttore Giuseppe Lorito e dal presidente Danilo Zucca del Ticino Motor Expo, alla presenza l’onorevole Michele Bertini, vicesindaco della Città di Lugano e dell’onorevole Roberto Badaracco, titolare del Dicastero Cultura, Sport ed Eventi.

Verranno poi svelati i modelli presenti in fiera, tra cui alcuni autoveicoli presentati all’ultimo Salone Internazionale di Ginevra, come la Volkswagen Golf, il Bmw serie 5 berlina e l’Honda Civic. Inoltre, si potrà vedere l’auto dell’anno in Svizzera, la Renault Megane.

Al Centro Esposizioni di Lugano, si potranno ammirare modelli molto particolari, come un’auto della polizia americana fatta arrivare per l’occasione, direttamente dagli Stati Uniti, una macchina da Nascar e molte altre.

Sabato pomeriggio quando arriveranno due giovani piloti ticinesi: Alex Fontana e Giacomo Bianchi che visiteranno la fiera e incontreranno i fan. Alex Fontana ritornerà anche la domenica.

Tanto divertimento anche per il pubblico che in questa edizione di Ticino Motor Expo potrà trovare esibizioni di Trial Bike con gli atleti del BMT Valsassina e di Flat Bike con il campione Luca Contoli, ma anche momenti divertenti e irriverenti con le esibizioni di burlesque delle ballerine della Champagne Production e lo spettacolo di cabaret “Il comico folle” di Paolo Avanteo.

Ultimo appuntamento del sabato, alle 21 con il concerto “The North Side Playboys” in stile Rockabilly.

Tanti eventi anche per domenica 9 aprile, quando verrà eletta “Miss Ticino Motor Expo”.

Per tutti e due i giorni, ci sarà la possibilità di provare le auto, le moto e le bici con test-drive lungo un percorso stradale pianificato con l’autorità competente.

Al Motor Expo ticinese, per la prima volta, saranno presenti anche i veicoli pesanti, i camper e i veicoli nautici.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL TICINO MOTOR EXPO 2017