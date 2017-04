Torna Vedano By Night, un torneo 8 per 2

Foto varie

Segnatevi le date. Il 24 e 25 giugno a Vedano Olona ci sarà la quinta edizione di “Vedano By Night” organizzato dalla Bpb. Sarà un torneo 8 per 2: otto ore per due giorni di sport, tra calcio a 5 e greenvolley al campo sportivo Mario Porta di via Nino Bixio.

Si partirà sabato alle ore 17 fino all’1 di notte, mentre domenica tutti in campo alle ore 11 fino alle 19.

Il torneo si compone dell’ormai classico e rinomato torneo di calcio a 5 sul campo in sintentico di ultima generazione. Premi per 1000 euro garantiti.

Si prosegue con il greenvolley 4 contro 4 (2 maschi e 2 femmine obbligatori in campo) Premi per 400 euro garantiti.

A questi si aggiunge la novità dello scorso anno: calcio a 5 Junior aperto alle annate: 2002/2003 – 2004/2005.

L’evento non è stato creato solamente per chi gioca, ma anche per chi vuole trascorrere delle piacevoli ore in compagnia di amici sorseggiando birra fresca. Bar con birra alla spina e stand gastronomico sempre aperto.

Per info e iscrizioni: Daniele 348 5385607 (calcio a 5 – calcio a 5 junior – greenvolley), Bpb 331 9004403 (calcio a 5 – calcio a 5 junior- greenvolley) e Sara 348 5584632 (greenvolley). Le iscrizioni chiuderanno il 15 giugno.