Tra i luoghi della memoria per la festa della Liberazione

Le immagini dei festeggiamenti del 25 Aprile a Varese

Quattro giorni di eventi in città per celebrare il 72esimo anniversario della liberazione.

Si comincia sabato 22 aprile alle ore 10.00 nell’Aula Magna Università Insubria diVia Ravasi: dove ci sarà la consegna del Premio scolastico “XXV Aprile 1945” agli alunni delle classi 3a, 4a e 5a delle scuole primarie cittadine che si sono distinti per costante volontà di studio e per disciplinata partecipazione alla vita della società scolastica.

Sono previsti gli interventi del Sindaco Davide Galimberti, dell’Assessore ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio, della Presidente di ANPI Varese, sezione “Comandante Claudio Macchi”, Margherita Giromini, oltre al discorso del partigiano Luigi Grossi, Cin, ai bambini e alle famiglie.

Nel corso della cerimonia sarà consegnata l’onorificenza alla Sig.ra Francine Christophe, poetessa e scrittrice, sopravvissuta al campo di concentramento di Bergen-Belsen.

La cerimonia sarà accompagnata dall’Orchestra del Coro Iqbal dell’Istituto Comprensivo di Varese Don Rimoldi, diretta dalle insegnanti Fiorenza Taglione e Giovanna Bellucci.

Domenica 23 aprile si prosegue in Viale Belforte 171 con l’inaugurazione del Percorso della Memoria della Resistenza che si snoda attraverso 7 tappe cittadine. Il percorso è stato realizzato dall’Anpi sezione di Varese e dall’Assessorato allo Sport.

L’inaugurazione avverrà alle 9.00 alle presenza del partigiano Luigi Grossi, Cin e delle rappresentanze della Cooperativa di Biumo e Belforte.

Alle ore 9.15 ci sarà la partenza dei camminatori da viale Belforte 171. La seconda partenza sarà alle ore 10.00 da via Calogero Marrone con i corridori.

Alle 10.10 sarà la volta dei ciclisti che prenderanno il via da via Calogero Marrone.

Ultima tappa ai Giardini Estensi alle 11.30 con il ritrovo dei partecipanti e la conclusione del percorso. Previsti i saluti del Sindaco e del partigiano Cin, a nome di Anpi Varese città.

Martedì 25 aprile, alle ore 8.30 nella basilica di San Vittore ci sarà la Santa Messa in suffragio dei partigiani defunti.

Alle 9.15 Corteo per le vie cittadine: Piazza San Vittore, Arco Mera (deposizione corona), corso Matteotti, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica (deposizione corona al Monumento ai Caduti), via Avegno, via Cavour, Largo della Resistenza (deposizione corona al Monumento la Resistenza), via Donizetti, p.zza Giovine Italia, via Carlo Croce, via Albuzzi, p.zza Carducci, corso Matteotti, via del Cairo, via Robbioni, attraversamento via Sacco, Giardini Estensi.

Sarà presente la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago.

Dalle ore 10.00 Giardini Estensi: Discorso del Sindaco di Varese, Davide Galimberti e saluto della Presidente di ANPI Varese, Margherita Giromini.

È in programma il ricordo di Vittorio Pastori, partigiano al San Martino e membro del Gruppo OSCAR, Angelo Monti dell’Associazione “Amici di don Vittorione”.

Consegna da parte del Prefetto Giorgio Zanzi della “Medaglia della Liberazione” al Sig. Golfredo Chinzi. Orazione ufficiale del prof. Antonio Maria Orecchia, docente di Storia all’Università dell’Insubriadi Varese.

La commemorazione si concluderà venerdì 28 aprile alle ore 20.45 al Circolo di viale Belforte 165: con lo spettacolo teatrale “Comandante Claudio – Resistenza contro il nazifascismo nella zona di Varese”