Tradate battuto nel big match; vincono Unni e Rosafanti

La partita che si è giocata domenica 2 aprile a Cesano Boscone fra i padroni di casa e il Tradate, aveva assunto i contorni del big match, vista la recente penalizzazione subita dai milanesi. In palio c’era il secondo posto, l’ultima posizione utile per accedere ai playoff per accedere alla C1: ha vinto il Cesano 20 a 7, ma è stata una gara aperta fino all’ultimo minuto.

Il primo tempo si è chiuso sul 3-0 per i milanesi che hanno sbloccato il punteggio con un calcio di punizione in mezzo ai pali. All’inizio del secondo tempo il Tradate è andato a segno con Danilo Giussani, poi Samuele Corti ha trasformato la meta e ha portato i gialloblu sul 3-7. La prima meta cesanese, segnata e trasformata poco dopo, ha cambiato nuovamente gli equilibri in favore dei milanesi che a meno di un quarto d’ora dal termine, hanno trovato anche il piazzato del 13- 7. Nei minuti finali, gli uomini di Zecchin, in svantaggio di sei lunghezze, hanno tentato il tutto per tutto, ma sono stati infilati proprio allo scadere.

Domenica 9 aprile, il Tradate affronterà all’Uslenghi i Saints di Abbiategrasso.

Tradate: Barberio (La Mendola), G. Mascheroni (Giussani), Bollini I°, Vulcano, Galvalisi, Corti, Riva, E. Mascheroni (c.), Zuccolo (Frontini), Bollini II°, Airaghi, F. Bellusci, D’Arcangelo, G. Bellusci. Non entrati: Manenti, Agostino. All: Zecchin.

Arbitro: Alfredo Zimei.

Il match fra il Valcuvia e la seconda squadra del Malpensa, si sarebbe dovuto disputare a Gallarate, ma i biancoblu, pur rimanendo formalmente padroni di casa, hanno optato per l’inversione di campo. (foto in alto di E. U. Rossi – Foto-Cineamatori dell’Arno Click)

A Cassano Valcuvia, la tana degli Unni, è andata in scena una gara molto divertente alla quale hanno assistito un buon numero di spettatori. Il Valcuvia che ha vinto abbastanza agevolmente, ha marcato sette mete contro le due segnate dai gallaratesi.

Il primo tempo si e chiuso sul 24 a 0 in favore degli Unni andati in meta con Matteo Gabriele, Andrea Alberici, Samuele Oddi e Alberto Rossi. Appena iniziato il secondo tempo, Samuele Oddi si è ripetuto siglando un’altra meta, poi le squadre hanno marcato due volte per parte. Di Nicolò Magistrali e Matheus Pierobom le mete degli Unni, mentre il Malpensa è andato a segno con Andrea Bagatella e il capitano Roberto Travaini. Ha inoltre esordito nel Valcuvia l’estremo Simone Pepe che ha disputato un’ottima partita.

Il 9 aprile gli Unni giocheranno nuovamente a Cassano Valcuvia contro il Verbania, mentre il Malpensa affronteraa a Gallarate il Cesano Boscone.

Valcuvia: Pepe, S. Oddi, Pierobom, Battaglieri, Marinoni, A. Rossi, Gabriele, Magistrali, Carbonara, Tettamanzi, Di Muro (De Rossi), Carabelli, Renzi, Perdoncin (c.), Alberici. All: E. Rossi, D. Lastra e B. Cattaneo.

Arbitro: Cristian Romascu. Cartellino giallo a Pepe.

Saints-Rosafanti 15-19

Al campo Invernizzi di Abbiategrasso, i Rosafanti hanno vinto 19 a 15 contro i Saints. È stata una partita equilibrata con la squadra di casa che assimilando i dettami di coach Cuomo, sta crescendo gara dopo gara.

I cassanesi, dopo dieci minuti di gioco, si sono portati sul 3 a 0 con un piazzato del capitano Matteo Bonini. Verso la metà del primo tempo, i Saints sono passati a condurre 5 a 3 grazie alla meta di Marco Murdolo, ma poco dopo i Rosafanti hanno ritrovato il vantaggio con un calcio di punizione centrato ancora da Bonini. La squadra di Colombo, a ridosso dell’intervallo, è andata in meta con Davide Riganti, poi proprio sul finale di tempo Bonini ha piazzato il calcio del 5-14.

A inizio ripresa, Riganti ha raggiunto la doppietta personale portando i Rosafanti sul 19 a 5. Successivamente i Saints hanno marcato due mete, con Mauro Romanazzi al 20′ e Murdolo allo scadere. La rimonta non ha avuto esito e i Rosafanti hanno vinto con quattro punti di distacco. Curiosamente nessuna meta è stata trasformata né da una pare né dall’altra.

Domenica 9 aprile i Rosafanti andranno a Gattico per affrontare la squadra di Moro e Repossini.

Rosafanti: Bonini (c.), Cutrupi (Pandolfi), D. Riganti, Brusa, Giaretta (A. Arleo), Interdonato, Tenconi, Santoro (Cavallaro), De Bernardi, Banfi, Uggenti (Milizia), Dal Molin, F. Arleo (D’Agostino), Briatico, L. Macchi (Procopio). All: Colombo.

Arbitro: Andrea Ghisalberti.