Tradate sul podio del campionato nazionale di Judo

L’associazione sportiva Judo Bu-sen sul podio del campionato nazionale che si è svolto nei giorni scorsi a Cesena. Terzo posto nella classifica di squadra preagonistici. Alla finale del Campionato Nazionale, hanno partecipato 520 atleti in rappresentanza di 33 Associazioni Sportive provenienti da varie Regioni Italiane.

«La nostra La nostra Associazione era presente con 16 atleti qualificati nelle prove Provinciale e Regionale, suddivisi in n° 10 Preagonisti e n° 6 Agonisti – spiegano dall’associazione -. Tutti in particolare i Fanciulli e Ragazzi hanno vissuto due giorni pieni di emozioni, come sfilare, cantare l’Inno di Mameli e poi la gara di Judo, con tutti i Genitori sulle tribune ad applaudirli».

Il CSI Provinciale era presente con 6 Associazioni che si sono distinti ottenendo buoni risultati. Di rilievo il 3° posto a squadre ottenuto dagli atleti della Judo Bu-Sen nella classifica Nazionale Preagonisti. «Il risultato insperato, ha emozionato più gli adulti che i ragazzi, Loro gli atleti si divertono noi adulti ne siamo semplicemente orgogliosi – raccontano -. Naturalmente non illudiamoci che sono bravi e già piccoli campioni, siamo all’inizio di un percorso Sportivo/formativo che li porterà ad essere “Campioni ” nella vita».

«I piccoli “Samurai” Fanciulli e Ragazzi crescono e fanno squadra, mancano (sono in pochi) i Ragazzi della Scuola Media – spiega l’Insegnante Michele Marano -. Vogliamo creare a Tradate, una grande Scuola di Judo,

Rivolgiamo ai Ragazzi Scuola media, l’invito venire in palestra a provare lo Judo, la disciplina Sportiva più completa al Mondo, e anche Difesa Personale, Rafforza l’autostima, migliora le Capacità Intellettive.

Maggio e Giugno nei giorni di Martedì/Giovedì, dalle ore 19:00 elle 20:00. LEZIONI GRATUITE.

A Tradate, Palazzo Comunale Ingresso via Carlo de Simoni 2° piano, Info: michele.marano@libero.it

Prossimo appuntamento 29, 30 e 1° maggio saremo a Loriol (Francia) per onorare il Gemellaggio Sportivo».

Risultati ottenuti :

Campione Nazionale Categoria Ragazzi; 1° class. Bernardelli Simone,

Campione Nazionale Categoria Cadette; 1° class. Signorini Veronica

Altri Risultati:

2° class; Algharouch Anas, Veronese Damiano, Fioratti Diego.

3° class; Ravazzani Alessio, Salvetti Davide, Nigro Gabriele, Malnati Michele, Malonni Alessandra.

4° class; Moriggi Isacco, Malonni Alessia.

5° class; Rossi Francesco,Egidio Federico.