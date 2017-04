Traffico di armi dalla Svizzera a Scampia: arrestate tre persone

I carabinieri di Luino hanno arrestato un 27enne originario di Napoli, e più precisamente del rione di Scampia, che trafficava in armi facendole passare dalla Svizzera.

Il giovane era stato fermato lo scorso 30 gennaio a Cuvio. Una pattuglia di quel Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnata a controllare le principali vie di comunicazione con la Confederazione Elvetica al fine di prevenire e contrastare i reati transfrontalieri, aveva intercettato un’autovettura, una Renault Scenic, notata nei pressi della zona di confine.

Insospettiti dall’atteggiamento del conducente, i militari avevano deciso di procedere ad un’accurata perquisizione dell’automezzo.

A bordo della vettura – molto ben celato all’interno di una nicchia appositamente ricavata tra il pianale dell’auto e la scocca esterna, alla quale si accede attraverso un vano porta oggetti appositamente collegato e posizionato sotto il sedile posteriore – i carabinieri avevano trovato una pistola mitragliatrice di recente costruzione di marca svizzera, completa di caricatori e colpi cal. 9, una pistola Smith & Wesson cal. 9 con matricola abrasa completa di caricatore ed un revolver svizzero calibro 7.5 con 25 cartucce. Ben nascoste anche banconote di grosso taglio per un totale di oltre 15mila euro.

Dall’arresto del 27enne, i carabinieri avevano avviato ulteriori indagini per ricostruire i movimenti dell’uomo e accertare eventuali complici che fornivano assistenza logistica in zona, al canale di approvvigionamento dalla Svizzera di armi e droga per la criminalità campana.

I militari sono quindi giunti all’individuazione di alcune abitazioni considerate le basi logistiche dell’arrestato (site in Cuveglio, Cuvio e Casalzuigno). Nei giorni scorsi, su delega della Procura della Repubblica di Varese, i militari di Luino – con la collaborazione dei carabinieri di Napoli Scampia – hanno perquisito il domicilio napoletano dell’arrestato e le alcune abitazioni del luinese, sorprendendo all’interno di queste ultime altre due persone (di 29 e 25 anni) collegate all’arrestato, anche loro di origini campane ma domiciliate nella Valcuvia, trovate in possesso rispettivamente di 12 proiettili cal. 22, 107 gr di hashish e 22 gr. di marijuana il 29enne e 40 gr. di marijuana il 25enne.

Entrambi sono stati arrestati per il possesso di munizionamento e droga il primo e sostanza stupefacente il secondo, e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva convalida.