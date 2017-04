Trasporto urbano, così sarà il servizio durante il periodo pasquale

Foto varie

Nel periodo pasquale le scuole sospendono le proprie attività e il servizio di Autolinee Varesine si adegua ponendo in vigore, su tutte le linee urbane ed extraurbane, l’orario non scolastico da giovedì 13 aprile a martedì 18 aprile, ma anche nella giornata di lunedì 24 aprile.

Inoltre, nella giornata di lunedì 17 aprile (Pasquetta/Lunedì dell’Angelo) il servizio sarà sospeso sulle sole linee extraurbane, mentre sulla rete urbana di Varese, come per tutti i giorni festivi, si utilizzerà l’orario festivo.

Proprio sul servizio urbano cittadino, da qualche giorno sono in funzione due nuovi autobus. Un Otokar Kent, lungo dodici metri e classificato come Euro 6 (il più moderno standard sulle emissioni inquinanti), ha già preso servizio negli ultimi giorni di settimana scorsa, mentre sulla “navetta” Prima Cappella-Sacro Monte e sulla linea CF per il Campo dei Fiori ha fatto la sua comparsa un piccolo e brillante Opel, con la capienza massima di dodici posti assolutamente adeguata all’utenza media che, nei giorni feriali, usufruisce di questi servizi.