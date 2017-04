Tre borse di studio per gli alunni maccagnesi

Gli studenti delle scuole medie di Castiglione Olona hanno visitato per il pmi day l'azienda Bilcare Research

L’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca ha istituito 3 Borse di studio da conferirsi agli alunni della Scuola Primaria (classi IV e V), della Secondaria di Primo Grado e di Secondo Grado.

I riconoscimenti (rispettivamente pari a Euro 500, 700 e 1.000) sono relativi al profitto ottenuto nell’anno scolastico 2016/2017 e sono rivolti ai soli residenti.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 11.30 di sabato 29 luglio 2017, corredate dalla fotocopia della Carta di identità del richiedente (genitore se studente minorenne o studente in caso di maggiore età) e della pagella.

Essenziale avere almeno la media dell’otto (non si conteggia il voto in religione) o di 80/100 per i maturandi e di non avere debiti formativi nell’anno in corso di valutazione. E’ essenziale avere conseguito almeno “otto” in condotta.

A parità di punteggio totale, sarà attribuito un punto in più per ogni giudizio migliore in condotta. In caso di ulteriore parità, sarà attribuito un punto per ogni familiare studente, si privilegerà il concorrente con il maggior numero di classi frequentate. Infine, sarà premiato il concorrente con la minore età anagrafica.

La modulistica necessaria la si può ritirare all’Ufficio Segreteria del Comune o direttamente sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo: http://www.comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it/7-news/509-bando-per-l-assegnazione-di-n-3-borse-di-studio

“Si tratta della prima volta che il nostro Comune istituisce delle Borse di Studio”- dice il Sindaco Fabio Passera. “Con la mia Consigliera ai Servizi Scolastici Ines Antoninetti abbiamo fortemente voluto questa iniziativa, per completare l’offerta formativa per il mondo della scuola che, per la nostra Amministrazione, resta una priorità. Un risultato importante, che si va ad aggiungere alle recenti istituzioni di Pedibus e Consiglio Comunale dei ragazzi. Senza dimenticare l’attenzione costante alla mensa scolastica (intesa sia come refettorio che come qualità del cibo, insieme all’impegno al contenimento del prezzo del buono pasto fermo a 3,50 Euro) e all’estensione del servizio di trasporto Scuolabus, che da questo anno scolastico ha raggiunto anche il Comune di Tronzano”.

“Proprio su questo terreno – conclude Passera – , un dato che dovrebbe fare riflettere: in fase di Conto consuntivo, abbiamo verificato che nel solo 2016 il costo del servizio di trasporto alunni (Scuole dell’obbligo per Pino e Valle, oltre alla Scuola Materna) è assommato complessivamente a circa 90 mila euro. Ne hanno goduto gratuitamente circa 70 ragazzi, e questa ci pare la risposta più concreta al nostro impegno quotidiano verso il mondo dell’istruzione”.