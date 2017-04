Tre seggi per votare il segretario nazionale del Pd

Domenica 30 aprile i simpatizzanti e gli elettori del Partito Democratico sono chiamati a votare alle elezioni primarie per la scelta del Segretario nazionale, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà che guidano da sempre il PD.

A Tradate saranno aperti tre seggi per garantire la massima copertura del territorio e facilitare le possibilità di voto:

– sede PD Tradate, via Santo Stefano 16, dalle ore 8 alle ore 20

– gazebo PD, Ceppine, via Rossini 6 (fronte farmacia comunale) dalle ore 10 alle ore 12.30

– gazebo PD, Abbiate, piazza SS. Pietro e Paolo 6 (fronte Chiesa) dalle ore 10 alle ore 12.30

Si ricorda di portare un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. «Le votazioni di domenica 30 aprile sono la dimostrazione di quanto il nostro Partito creda nella democrazia e nella partecipazione dei cittadini, che sono chiamato ad eleggere direttamente il Segretario Nazionale del principale partito del Paese» afferma Santi Raineri, Segretario PD Tradate. «Saremo presenti sul territorio con un seggio centrale e due seggi volanti per favorire la massima partecipazione e ribadire la centralità del Partito Democratico nella vita della nostra città»

«Invitiamo tutti i tradatesi, simpatizzanti ed elettori del PD nazionale o locale, a partecipare a questo momento, che sarà pure un’occasione di incontro in vista delle elezioni amministrative del 2017 – prosegue il Capogruppo Consiliare PD Aureliano Gherbini. «I cittadini che verranno a votare alle primarie potranno incontrare i Consiglieri Comunali e gli Assessori del PD, i candidati in lista alle prossime elezioni e potranno contribuire alla costruzione del programma elettorale compilando il questionario. Sarà a disposizione anche del materiale comunicativo per supportare il PD e Laura Cavalotti nella campagna elettorale per le elezioni amministrative 2017».