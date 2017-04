Tredici studenti da tutta Italia hanno passato una settimana all’Eremo di Santa Caterina per conoscerlo e raccontarlo. E’ stata questa la ricetta della Communication Week, il nuovo progetto di formazione che ha unito l’ITE Tosi di Busto Arsizio e VareseNews con il supporto della Fondazione Merlini e della Fondazione ITS Incom.

Una full immersion nel mondo della comunicazione digitale per imparare gli strumenti e sperimentare tecniche e modelli di informazione differenti. Da mettere in pratica subito.

Le lezioni teoriche hanno così fornito ai ragazzi gli strumenti per andare a raccontare l’Eremo in ogni suo aspetto, dalla storia ai turisti, dall’accoglienza alle prospettive future. Miriam, Marta, Simon, Paolo, Mirko, Simone, Marida, Sharon, Sonia, Karine, Federica, Siria e Angelica: sono stati loro i protagonisti di questi giorni e sono proprio loro a raccontare l’attività della Communication Week in questo video.

Attraverso articoli, foto e immagini i ragazzi hanno imparato a narrare e poi hanno diffuso attraverso i social i loro lavori.

Potete consultare il lavoro realizzato in questi giorni direttamente sul sito communicationweek.it o attraverso le pagine e i canali aperti su YouTube, Facebook e Instagram.