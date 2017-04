Treni, problemi sul Malpensa-Milano

Diretti Varese-Gallarate-Milano, debuttano i nuovi treni Coradia: sono entrati in servizio oggi, lunedì 16 febbraio, i primi convoglii nuovo di fabbrica. Entro l’inizio di marzo ci saranno sei treni, che circoleranno in doppia composizione da dieci ca

Inizio di settimana difficile per i pendolari lombardi. Sulle linee utilizzate dai viaggiatori varesini si segnalano nella prima mattina di oggi almeno tre situazioni di criticità, come riportato dal sito “circolazione in tempo0 reale” di Trenord.

MALPENSA-MILANOC.LE

Il treno 24910 (MILANO CENTRALE 06:25 – MALPENSA AEROPORTO T2 07:22) viaggia con 22 minuti di ritardo per un guasto al treno.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 10604 (PIOLTELLO LIMITO 06:53 – NOVARA 08:12) partirà da Milano Certosa alle 07:27 anziché da Pioltello L. per interventi tecnici straordinari al treno.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Possibili ritardi fino a circa 30 minuti a causa di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni a Cesano Maderno.

Il treno 24111 (SARONNO 07:05 – ALBAIRATE 08:52) oggi partirà dalla stazione di SEREGNO alle ore 7:34.

Il treno 24107 (SARONNO 06:05 – ALBAIRATE 07:52) viaggia con 17 minuti di ritardo.