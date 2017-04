Tribune piene e standing ovations al Color Guard and Percussion Day

A Tradate ha avuto un grandissimo successo il Color Guard and Percussion Day, che la domenica appena trascorsa ha attirato in palestra un grande pubblico a riempire le tribune del palazzetto dello sport di via Oslavia; un pubblico che molto ha gradito lo spettacolo offerto dai partecipanti.

8 gruppi, 24 formazioni, 150 performers si sono alternati sulla scena coinvolgendo il pubblico in coreografie originali, donando ai tradatesi uno spettacolo alternativo in una domenica che solo all’ultimo momento ha riservato il sereno. Tra lanci di bandiere e colpi di percussioni quello che ha catturato l’interesse è stata la spettacolarità della disciplina e che ha fatto ancor di più apprezzare la notizia che anche per l’evento estivo 2017 IMSB ha scelto la sede di Tradate… chissà se la zona risponderà con uno slancio verso l’approfondimento di questo mondo tutt’altro che scontato e dove creatività è la parola d’ordine. Il punto d’appoggio più vicino?

L’Associazione Culturale Musicale ANIMA di Caronno Varesino, presente sul campo con 3 performances e fuori dal campo con tutto lo staff impiegato per rendere la manifestazione fluida e fruibile.

Il Presidente IMSB, il Cavaliere Felice Cattaneo, durante il suo discorso ha ringraziato i gruppi per il proprio impegno nell’applicazione dello sport delle arti ed ha più volte sottolineato anche l’apprezzamento della struttura e della risposta di pubblico, nonché dell’organizzazione dell’evento.

Mesi di preparazione che anche l’assessore tradatese Andrea Botta, presente all’evento, ha saputo valutare positivamente; ed è grazie al patrocinio di enti come il Comune di Tradate, la Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS e di Acli Arte e Spettacolo, che tutto questo è stato possibile realizzare.