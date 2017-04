Trionfano Guanzatese, Folgore Legnano e Malnatese

Le immagini dei dilettanti

(Foto Facebook – ASD Malnatese Calcio)

La domenica del calcio dilettanti ci regala tre squadre campioni. Si tratta della Guanzatese in Prima Categoria, della Folgore Legnano nel girone M di Seconda e della Malnatese nel raggruppamento B di Terza. Resta ancora aperto il discorso nel girone Z di Seconda Categoria, con l’Ispra che però continua a comandare.

PRIMA CATEGORIA: La Guanzatese si aggiudica il campionato vincendo in casa dell’Arsaghese 4-2, grazie alla debacle della Valceresio, perdente 4-1 a Fagnano. Il Gorla Maggiore si consolida in zona playoff grazie alla vittoria 2-1 sulla Mozzatese. Non ne approfitta la Belfortese che pareggia 1-1 contro il Luino. Vince invece il Sacconago 4-1 in casa contro un Viggiù, sempre più inguaiato. A metà classifica pareggio 2-2 tra Antoniana e Vanzaghellese e vittoria della Solbiatese 2-1 ai danni del Tre Valli. In fondo la Gerenzanese prende tre punti importanti, 1-0 sulla Robur Saronno.

CLASSIFICA: Guanzatese 62; Valceresio 55; Fagnano 54; Gorla Maggiore, Arsaghese 53; Belfortese 52; Sacconago 49; Vanzaghellese 37; Antoniana 34; Union Tre Valli 31; Solbiatese 30, Mozzatese 26, Luino Maccagno 23, Gerenzanese e Viggiù 20, Robur Saronno 17.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M: La Folgore Legnano vince il campionato battendo 2-1 il Bienate. Svaniscono le speranze di rimonta per il San Marco che pareggia 0-0 contro il Sant’Ilario. Conferma il terzo posto il Samarate, vincente 2-1 in casa dell’Ardor. Brutta domenica per il Beata Giuliana, sconfitto 5-2 dalla Jeraghese, ultima in classifica. Perde anche la Virtus Cantalupo in casa dell’Arnate per 2-1. Parabiago vince lo scontro diretto contro il San Luigi 4-1. Pareggio tra Borsanese e Robur, 2-2, e tra Crennese e Canegrate, 0-0.

CLASSIFICA: Folgore Legnano 71, San Marco 63, Samarate 55, Beata Giuliana 47, Virtus Cantalupo 43, San Luigi 39, Parabiago 38, Crennese 36, Sant’Ilario 33, Canegrate 31, Robur 29, Bienate 28, Ardor 27, Arnate e Borsanese 26, Jeraghese 22.

GIRONE Z: L’Ispra si consolida in testa battendo 4-0 la Calcinatese. Segue a -3 il Casbeno, vincente 1-0 a Caravate. Sconfitta per l’Insubria, 3-1 contro la Cuassese. 3-1 anche per il CantelloRasa in trasferta a Induno. Pareggio casalingo per il Ternate, 2-2 contro il Don Bosco. La Juve Gemonio e il Buguggiate si fermano sull’1-1. Importante successo del Laveno Mombello 3-2 sulla Cadrezzatese. Sfida a reti bianche tra Lavena Tresiana e Ceresium.

CLASSIFICA: Ispra 60, Casbeno 57, Insubria 52, CantelloRasa 50, Ternatese 46, Juventus Gemonio e Buguggiate 42, Calcinatese 41, Cuassese 40, Caravate 39, Ceresium Bisustum e Lavena Tresiana 27, Aurora Induno 23, Cadrezzatese 22, Laveno Mombello 21, Don Bosco 18.

TERZA CATEGORIA – GIRONE A: Col Sumirago a riposo, la Gallaratese campione vince 8-2 sulla fuori classifica Arnor Sportiva. Successo 3-0 per il Lonate Pozzolo contro l’Azzurra. Vittoria in trasferta per la Nuova Fiamme Oro Ferno, 2-1 sulla Nuova Abbiate. Tre punti casalinghi per il Coarezza ai danni del Castelseprio. Pareggio 2-2 tra Eagles Caronno Varesino e Angerese. Perde in casa la Vergherese, 1-0 contro la Sommese.

CLASSIFICA: Gallaratese 48, Sumirago 40, Lonate Pozzolo e Nuova Fiamme Oro Ferno 38, Coarezza 34, Sommese 30, Angerese e Caronno Varesino 25, Nuova Abbiate 18, Vergherese 16, Castelseprio 13, Azzurra 12.

Fuori classifica: Arnor Sportiva

GIRONE B: La Malnatese trionfa sfruttando il riposo del Varano, battendo la Pro Cittiglio 4-0. Vince il San Michele in casa, 6-2 contro il Mascia United. Netta vittoria 7-2 dell’Olona a Buguggiate. Successo in trasferta anche per il Rancio, 4-0 sul Molde. Vince di misura 2-1 il Travedona sulla Casport. Vittoriosa la Casmo sull’Aurora Premaggio, 2-0.

CLASSIFICA: Malnatese 57, Varano 49, San Michele 48, Olona 47, Rancio 44, Fulcro Travedona Monate 37, Pro Cittiglio 33, Real Buguggiate 31, Casmo 28, Casport 20, Aurora Premaggio 9, Molde e Mascia United 7.