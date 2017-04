Troppi incidenti sulla Sp1, i residenti di Lissago in rivolta

Varie dai comuni

Oggi, venerdì 14 aprile, l’ennesimo incidente sulla SP1 all’altezza dell’imbocco di Via F. Agello. All’altezza dell’immissione di Via F. Agello, lungo la strada Provinciale SP1, vi è la fermata dell’autobus di linea N. Sul lato opposto la fermata è ubicata a fianco della Stazione di servizio Total. In questo tratto di Provinciale il limite di velocità è di ben 90 km/h (il limite di 70 km/h inizia poco dopo il distributore Total verso le rotonde della Schiranna!).

L’attraversamento per i pedoni e per i ciclisti per raggiungere la fermata del bus e l’imbocco della pista ciclopedonale, come più volte segnalato, è PERICOLOSISSIMO, in quanto i veicoli transitano ad altissima velocità, non vi sono segnaletica orizzontale o verticale e adeguata illuminazione che segnalino il punto di attraversamento. Inoltre anche per i veicoli immettersi nella strada provinciale SP1 da Via Agello risulta essere quasi impossibile soprattutto nelle ore di punta con maggior traffico.

I residenti e avventori si vedono pertanto costretti a passare dal centro di Lissago, già congestionato dal traffico, creando una situazione di estremo disagio per gli abitanti e i pedoni (in alcuni tratti delle vie del paese non vi è lo spazio per permettere il transito contemporaneamente ad una persona e una macchina!).

La forte pendenza della via Agello, la presenza dei fossati non segnalati a margine della strada provinciale, l’assenza di un lampione, la velocità con qui transitano i mezzi anche in sorpasso rendono pericoloso il transito di auto, ciclisti, motocicisti.

L’immissione alla stazione di servizio Total per chi proviene dalle rotonde della Schiranna è altrettanto pericolosa.

I residenti di Lissago-Mustonate Schiranna da anni chiedono adeguate fermate per l’autobus (linea N urbana e linea extraurbana per Osmate), attraversamenti pedonali ben segnalati e sicuri (meglio se un ponte ciclopedonale o un sottopasso), una sistemazione del tratto della strada provinciale SP1 in corrispondenza dell’immissione di via Agello.

Più volte è stata chiesta la riduzione del limite di velocità (attualmente 90 km/h!) con l’installazione di tutor stradali, l’apposizione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, soprattutto per impedire il sorpasso in quel tratto della SP1.

Il Centro Culturale Lissago-Schiranna ha presentato diverse istanze “di iniziativa popolare” per la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclo- pedonali sulla SP1 portate all’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Varese: un’ Osservazione alla Variante generale di Piano Regolatore in data 06 maggio 1996 (Osservazione n° 380), una Petizione popolare presentata in data 24 luglio 2008, una proposta di Emendamento al PGT presentata in data 22 marzo 2014 e il 30 novembre 2016 un Atto di partecipazione con suggerimenti e proposte alla formazione della Variante al PGT del Comune di Varese (deliberazione della Giunta Comunale n. 437 del 22/09/2016).

Si chiede la realizzazione di un ‘isola di sicurezza’ (come l’isola recentemente realizzata in corrispondenza del nuovo Tigros a Groppello-Gavirate) per chi deve attraversare la pericolosa SP1 all’altezza di via F. Agello per rendere più sicuro il tratto interessato, affrontato da molti veicoli in transito ad altissima velocità. Peraltro i terreni a margine della Strada Provinciale Sp1 in quel tratto sono già di proprietà della Provincia e quindi ci sarebbe lo spazio necessario per l’isola opportunamente delimitata da cordoli e un rilevato per impedire i soliti sorpassi azzardati tra una corsia e l’altra.