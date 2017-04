foto varie

Torna alla Casa di riposo S Gaetano-Opera Don Guanella di Caidate di Sumirago l’associazione NOI Onlus. Dopo la prima iniziativa del 2015, un pomeriggio di musica e poesia, propongono l’iniziativa teatrale “Tutti a teatro” per gli anziani del centro e per le loro famiglie ma anche per tutti gli interessati.

Domenica 23 aprile porteranno in scena al teatro della Casa di riposo alle ore 16:00 la presentazione del libro “Chi ha ucciso la maestrina di Menzago?” di Giusi Tamborini, con lettura teatralizzata dell’attore Maurizio Albè. È la Storia di un crimine avvenuto a Menzago nel 1931, nel quale la vittima è una giovane maestra il cui destino, in un tardo pomeriggio di maggio, si fa buio.

Un giallo dai tratti noir che riguarda i paesi di Menzago e Albizzate e che a tutt’oggi è rimasto irrisolto.

L’ingresso allo spettacolo è libero. Ci sarà una presentazione dell’associazione NOI e a seguire lo spettacolo di un’ora e mezza circa.

L’Associazione NOI Onlus, con sede a Menzago di Sumirago, si occupa di volontariato con finalità sociali. Lo scopo fondante infatti è quello di aiutare gli altri e rendersi utile per il prossimo. Svolge attività di raccolta fondi, beneficenza, solidarietà, per l’acquisto di beni e attrezzature per aiutare anziani e persone bisognose per motivi di primaria necessità. L’obbiettivo principale dell’associazione è l’acquisto di un mezzo per effettuare il servizio di trasporto per anziani e persone bisognose per motivi sanitari.

Visite mediche, esami in ospedale, in strutture pubbliche o private, acquisto farmaci.

Per informazioni: tel. 3342815241 – mail ass.noi@virgilio.it

Facebook: Associazione NOI Onlus