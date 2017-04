Tutti per boschi con guanti e sacchi, un successo la giornata ecologica

Foto varie

La Giornata del Verde Pulito di Sumirago è stata un successo. Tante infatti le persone che, complice anche la bella giornata di sole, non hanno voluto mancare l’appuntamento, dotati di guanti, sacchi e ramazze per ripulire, nella mattinata di ieri, i boschi della città e dei dintorni.

L’iniziativa, che si inquadra nella Giornata regionale appositamente istituita come occasione di partecipazione attiva sulla salvaguardia del verde e per promuovere lo sviluppo sostenibile, è stata promossa dal Comune di Sumirago in collaborazione con Pro Loco, Protezione Civile, Alpini, associazioni Luce e Gruppo genitori di Sumirago. Sotto il segno di una sinergia che chiama a raccolta tutti ad attivarsi, per fare davvero la differenza in materia.