Tutto pronto per il Gran premio Città di Lugano

Si correrà domenica 7 maggio il 71° Gran Premio Città di Lugano. La corsa per professionisti iscritta al calendario UCI Europe Tour classe 1.HC, è stata presentata dagli organizzatori del Velo Club Lugano presso la Sala del Consiglio Comunale di Lugano.

Il presidente del team ciclistico luganese Andrea Prati unitamente ad Elio Calcagni, presidente del Comitato Organizzatore, hanno illustrato nei dettagli l’evento ciclistico: «Dopo i lusinghieri risultati ottenuti nelle scorse edizioni della gara – ha affermato Andrea Prati – abbiamo fatto una riflessione sul futuro di questa competizione ed abbiamo deciso di apportare alcune sostanziali novità. Prima fra tutte lo spostamento di data e successivamente un nuovo tracciato, altrettanto spettacolare come il precedente, ma con maggiori difficoltà dal punto di vista altimetrico».

Saranno 185,600 i chilometri di corsa suddivisi in otto giri di 23,300 chilometri per tornata. I punti di maggiore rilevanza saranno la salita posta subito dopo al partenza che porterà i corridori nel Comune di Collina d’Oro, dove sarà posto il Gran Premio della Montagna, e nella parte finale del circuito l’ascesa di Piodella di Muzzano che continuerà con lo strappo della “Risciana” che propone alcuni tratti con una pendenze al 14%. L’Onorevole Roberto Badaracco del Comune di Lugano ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione per la città e la stretta e consolidata collaborazione tra amministrazione ed organizzatori per un evento che va oltre l’aspetto sportivo e rappresenta una grande promozione del territorio.

Elio Calcagni ha completato il quadro organizzativo: «Saranno 160 gli uomini impegnati per la sicurezza sul circuito – ha affermato il presidente del Comitato Organizzatore – suddivisi tra forze dell’ordine e volontari. E’ già iniziata una campagna di sensibilizzazione di informazione alla popolazione per creare i minori disagi possibili ed offrire una bella giornata di sport. Il tracciato permetterà ai corridori che lo vorranno di rendere la corsa impegnativa considerando che il dislivello totale sarà di circa 400 metri».

La gara scatterò il 7 maggio alle ore 11,30 dal Lungolago di Lugano , in via Vela, dove sarà posto anche il traguardo previsto per le ore 16.15. Le formazioni che hanno già dato la loro adesione sono : UAE Team Emirates, Team Androni Sidermec Bottecchia, Nippo Vini Fantini, Israel Cycling Academy, Gazprom Rusvelo, Team Novo Nordisk, Roth Akros, Amore & Vita, Team Voralberg, Meridiana Kamen Team, Sangemini MG K Vis, Bicicletas Strongman, D’Amico Utensilnord e Swiss Cycling.