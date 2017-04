Twiggy, il ritorno dei Wyns e il blues di Kelly Sloan

musica generica

Giovedì 13 aprile appuntamento al Twiggy Cafè con i Mood Pusher, il progetto nato nel 2011 da un’idea di Marco Mengoni (Skassakasta, MaxiB, Hotelpry, Collettivo Mazzulata, Sherrita Duran etc). La musica spazia dal rock al blues al funk con intermezzi acustici e qualche omaggio ai grandi come Hendrix, Led Zeppelin, Marvin Gaye, Funkadelic e molti altri.

Venerdì 14 aprile invece, è Garageland, Dj set a cura di DJ Henry, serata di musica garage, popsike, beat, psychedelia, acid rock, indie rock, rythm’n’blues. Sabato 15 aprile invece, in concerto The Wyns + Pogodisco (dj-set a cura di Deejay Dave).

Nati nel 2009, i WYNS pubblicano nel 2011 “A place like this”, con il quale si fanno notare anche in Europa con la partecipazione al Bilborock di Bilbao e in Italia suonando in diversi locali. Ora la band torna con questo concept album prodotto da Martino Cuman ( Non voglio che Clara), registrato da Andrea Cajelli presso La Sauna Recording Studio e pubblicato dall’etichetta romana Bassa Fedeltà.

Dieci canzoni che, come suggerisce il titolo, parlano di cose che accadono, a volte senza un ragionevole motivo, nella vita quotidiana. Ombre e luci si susseguono senza perdere però la “leggerezza” e la libertà tipica dei 20 anni. A seguire Pogodisco, dj-set a cura di Deejay Dave. Deejay Dave è un agitatore notturno borderline, blogger, giornalista musicale, performer per vocazione e modello per caso, dj per congiuntura economica e sound designer per pigrizia. Nei suoi dj set rock and roll, electro funk, indie rock, disco punk, trash it, new wave, synth pop, booty surf e tutto quello che ti piace dritto in faccia.

Domenica 16 aprile serata “Black & Blue”con Kelly Sloan (ore 21:30, ingresso libero). Kelly Sloan è una giovane promettente cantautrice canadese con Joni Mitchell e i Wilco nel cuore. Si accompagna sia con la chitarra che col pianoforte e ha pubblicato il suo disco d’esordio del 2008, intitolato “Always Changes”, seguito nel 2010 dal disco “Kelly Sloan”. Nel 2016 viene alla luce “Big Deal”, registrato negli studi Echo Chamber di Halifax. Le sue influenze vanno dal folk al country, ma con un tocco vintage del pop/rock anni 50/60. Questo disco le ha permesso di ricevere il prestigioso premio Galaxie Rising Star Award, di suonare ai più importanti festival del Nord America e di dividere il palco con artisti del calibro di Basia Bulat, Josh Ritter e Jim Bryson. Kelly Sloan arriva in Italia per la prima volta per presentare il suo nuovo disco, accompagnata dal chitarrista e vocalist Curtis Chaffey.