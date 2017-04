Umana – Openjobmetis in diretta da Venezia

Openjobmetis - Umana Reyer 60-73

Terz’ultima gara di stagione regolare in LBA: la Openjobmetis è al “Taliercio” (palla a due ore 18,15) per sfidare la Reyer Venezia, seconda in classifica. Seguite con noi la partita con il liveblog, al quale potete partecipare scrivendo nello spazio commenti o usando – su Twitter e Instagram – gli hashtag #veneziavarese e #direttavn. Per accedere e visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.